Легенда №8: Александр Овечкин в ТРК Vegas Кунцево

3 сентября в 16:00 легенда российского хоккея, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, «Великий Александр», как его окрестили болельщики клуба Washington Capitals, и суперзвезда НХЛ Александр Овечкин подпишет именную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS.