Легенда №8: Александр Овечкин в ТРК Vegas Кунцево

3 сентября в 16:00 легенда российского хоккея, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, «Великий Александр», как его окрестили болельщики клуба Washington Capitals, и суперзвезда НХЛ Александр Овечкин подпишет именную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS.
Именная звезда Александра Овечкина станет десятой в почетной коллекции звезд выдающихся чемпионов, которые оставили свой след в истории мирового спорта. Личное участие в церемонии подписания памятных звезд на Аллее Чемпионов VEGAS Кунцево в разное время приняли Хабиб Нурмагомедов, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Конор Макгрегор, Федор Емельяненко, Алексей Немов и Игорь Акинфеев. Посетители VEGAS могут полюбоваться Аллеей Чемпионов и сделать фото с яркими именными звездами в любое время работы торгово-развлекательного комплекса.
Вход на мероприятие свободный.
56 км МКАД
ТРК VEGAS Кунцево, центральный атриум.