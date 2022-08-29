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2 часа назад

Легенда №8: Александр Овечкин в ТРК Vegas Кунцево

Партнерский материал

3 сентября в 16:00 легенда российского хоккея, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, «Великий Александр», как его окрестили болельщики клуба Washington Capitals, и суперзвезда НХЛ Александр Овечкин подпишет именную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS.

Легенда №8: Александр Овечкин в ТРК Vegas Кунцево
Фото: PR-служба Crocus GroupPR-служба Crocus Group

Именная звезда Александра Овечкина станет десятой в почетной коллекции звезд выдающихся чемпионов, которые оставили свой след в истории мирового спорта. Личное участие в церемонии подписания памятных звезд на Аллее Чемпионов VEGAS Кунцево в разное время приняли Хабиб Нурмагомедов, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Конор Макгрегор, Федор Емельяненко, Алексей Немов и Игорь Акинфеев. Посетители VEGAS могут полюбоваться Аллеей Чемпионов и сделать фото с яркими именными звездами в любое время работы торгово-развлекательного комплекса.

Вход на мероприятие свободный.

56 км МКАД

ТРК VEGAS Кунцево, центральный атриум.

Места,Хабиб Нурмагомедов,Евгений Малкин,Игорь Акинфеев,Алексей Немов,Конор Макгрегор,Александр Овечкин,Евгений Плющенко,Татьяна Навка,Илья Ковальчук,Федор Емельяненко,
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