Кремль в Измайлово приглашает на праздник мороженого

3 сентября 2022 года на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» состоится настоящий детский праздник Мороженого.
На территории всего культурно-развлекательного комплекса будут развернуты различные игровые пространства на которых организуют развлекательные конкурсы и активности.
Гостей ждут необычные ремесленные мастер-классы, батл между Бабой-ягой и Кикиморой, увлекательные традиционные конкурсы с последним богатырем Иваном, зажигательные мини-дискотеки, уроки красоты от Морозко, сказочные интерактивные спектакли с танцами, песнями и уже столь родными персонажами детских историй.
Осенний хоровод, развлекательная программа на сцене с зажигательным ведущим, и, конечно же, конкурсы с розыгрышами мороженого и другими призами. А главным героем праздника станет Дед Мороз, который уже готовится к главному детскому празднику года.
Производители представят множество видов мороженого и порадуют посетителей сладкими традиционными вкусами детства в преддверии холодных сезонов.
Описание программы:
- Подарки от главного гостя праздника Деда Мороза.
- Выступление детских танцевальных и вокальных коллективов.
- Лотерея с вкусными призами.
- Интерактивные спектакли и программы.
- танцевальные конкурсы и дискотека.
- Сказочные персонажи: Баба Яга, Кощей, Старец Святозар, Варвара краса, Маша и Медведь, Водяной и добрые молодцы.
Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», центральная площадь.
Адрес: г. Москва, ВАО, Измайловское шоссе, 73Ж
ВХОД СВОБОДНЫЙ!