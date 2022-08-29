Кремль в Измайлово приглашает на праздник мороженого

3 сентября 2022 года на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» состоится настоящий детский праздник Мороженого.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На территории всего культурно-развлекательного комплекса будут развернуты различные игровые пространства на которых организуют развлекательные конкурсы и активности.

Гостей ждут необычные ремесленные мастер-классы, батл между Бабой-ягой и Кикиморой, увлекательные традиционные конкурсы с последним богатырем Иваном, зажигательные мини-дискотеки, уроки красоты от Морозко, сказочные интерактивные спектакли с танцами, песнями и уже столь родными персонажами детских историй.

Осенний хоровод, развлекательная программа на сцене с зажигательным ведущим, и, конечно же, конкурсы с розыгрышами мороженого и другими призами. А главным героем праздника станет Дед Мороз, который уже готовится к главному детскому празднику года.

Производители представят множество видов мороженого и порадуют посетителей сладкими традиционными вкусами детства в преддверии холодных сезонов.

Описание программы:

- Подарки от главного гостя праздника Деда Мороза.

- Выступление детских танцевальных и вокальных коллективов.

- Лотерея с вкусными призами.

- Интерактивные спектакли и программы.

- танцевальные конкурсы и дискотека.

- Сказочные персонажи: Баба Яга, Кощей, Старец Святозар, Варвара краса, Маша и Медведь, Водяной и добрые молодцы.

Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», центральная площадь.

Адрес: г. Москва, ВАО, Измайловское шоссе, 73Ж