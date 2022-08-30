Пропавшее в 1859 году китобойное судно нашли у берегов Аргентины

Ученые спустя 18 лет исследований идентифицировали судно, затонувшее у берегов Аргентины. Анализ древесины показал, что это американское китобойное судно «Дельфин», пропавшее в 1859 году, сообщает The Daily Mail.

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С середины 1770-х по 1850-е годы сотни американских кораблей выходили на китобойный промысел. Китовый жир служил для производства масла, а из костей изготавливали различные предметы обихода и сувениры.

Рейсы китобоев могли длиться годами. Исторические документы гласят, что «Дельфин» отправился в свое первое плавание в 1850 году и вернулся только в 1853-м. Эксперты описывали его как «самый быстрый такелажный корабль всех времен».

Судно бывало на Азорских и Сейшельских островах, в Занзибаре и Австралии. В октябре 1858 года оно отправилось в очередной рейс, который оказался последним.

О дальнейшей судьбе «Дельфина» известно из писем капитана. Он писал, что корабль уничтожен и лежит на скалах в юго-западной части Новой Бухты.

Современные исследователи пришли к выводу, что речь идет о гавани Гольфо-Нуэво в Патагонии. В 2004 году благодаря смещению отложений у ее берегов был найден затонувший корабль. Морские археологи провели раскопки в 2006-2007 годах, но не смогли определить, что это за судно.

Авторы нового исследования взяли образцы древесины и провели анализ колец. Результаты показали, что она была срублена в Новой Англии и на юго-востоке США в 1849 году. Это совпадает со временем строительства «Дельфина» (1850 год).

Некоторые артефакты, найденные рядом с затонувшим судном (например, железные котлы для варки жира), указывают, что оно предназначалось именно для китобойного промысла. Ученые отметили, что им не удалось найти неопровержимых доказательств того, что это именно «Дельфин». Но сочетание исторических документов, дендрологического анализа и археологических находок делает это предположение «очень вероятным».