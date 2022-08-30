Десятки тысяч человек стали свидетелями и участниками триумфа славянской культуры

Рекордное количество каши по древнерусскому рецепту, модный показ и песенный конкурс: 27 августа в Москве с огромным успехом прошел ежегодный XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».

Фото: Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Русское поле» Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Русское поле»

Спустя два пандемийных года крупнейший фольклорный праздник вновь принял гостей на территории музея-заповедника «Коломенское». Фестиваль посетили свыше 150 000 человек, а также более 2 000 участников из 49 регионов России, творческие делегации из Турции, Узбекистана, ЛНР и Беларуси.

Впервые «Русское поле» проходило в гибридном формате — зрители могли присоединиться к прямой трансляции народных гуляний из любой точки мира. В режиме онлайн праздничную программу «Русского поля» посмотрело 12 259 136 человек из 81 страны. Благодаря такому формату в этом году фестиваль собрал рекордное количество гостей и зрителей.

Главным темами фестиваля стали Год культурного наследия народов России, а также 875-летие Москвы. В честь этих памятных дат организаторы «Русского поля» подготовили для горожан несколько интересных событий. Например, на гастрономической площадке фестиваля было приготовлено 2022 кг ячневой каши по рецепту 1147 года и зафиксирован рекорд «Самой большой в мире ячневой каши «Московская Долгоруковская» Международным реестром достижений и рекордов «Достояние нации». Специально для фестивального рекорда из Турции была привезена эксклюзивная кастрюля объемом 4,5 тысячи литров. На приготовление рекордного количества каши ушло 450 кг ячневой крупы, 1000 л воды, 95 л молока, 310 л сливок, 80 кг сливочного масла и 15 кг соли, сдобрили ее 2 кг свежих ягод, 70 л свежего мёда и приправами. В заключительном этапе приготовления древнерусского блюда вместе с поварами приняли участие руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и почётный гость фестиваля, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачёв.

На площадке «Национальной кухни» также прошел конкурс региональных поваров «От селянки до солянки 5 веков», приуроченный к 475-летнему юбилею упоминания солянки в книге рецептов «Домострой» (1547 год). В соревновании по приготовлению кушанья в авторском исполнении с национальным акцентом победил рецепт «Келья из утки с моченой сливой в огуречном рассоле» от Алексея Виноградова (Москва), второе место заняла «Солянка мясная сборная, с телячьими почками и ягнячьими язычками» от Николая Люцидарского (Москва), третье место — Солянка «Заячьи потрошки» от Марии Секретаревой (Ярославская область). Гран-при была удостоена «Солянка по-марийски с диким мясом» от Ивана Антропова (Республика Марий Эл)

Особый интерес гостей вызвала площадка «партнеров» фестиваля. На ней были представлены изделия-рекордсмены, созданные для «Русского поля» в 2020 и 2021 годах, но из-за пандемии ранее показанные только в онлайн-формате. Публике продемонстрировали самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи (1,80 на 1,40 м, 30 кг), самый длинный в мире рушник (210 м на 35 см, 30 кг) и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики (2,10 на 1,5 м, 84 кг). Там же все желающие могли принять участие в мастер-классе от Торгового Дома «Семеновская роспись», известного производством матрешек.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Русское поле»

Одними из самых зрелищных площадок оказались «Молодецкая дружина», где десятки реконструкторов воспроизводили потешные бои времен Петра Великого в честь 350-летия со дня его рождения, и «Модный двор», на сцене которого прошло «Гранд-дефиле» — 22 российских дизайнера представили свои коллекции костюмов с национальным акцентом.

Большое внимание было уделено и музыкальной программе фестиваля. В этом году на «Русском поле» работало 4 сцены. В течение всего дня на них проходили театрализованные спектакли, уникальные шоу, концерты и хореографические представления, а также выступления призеров песенного конкурса «С юбилеем, Москва!». Конкурс на лучшее поздравление столицы был объявлен оргкомитетом «Русского поля» в начале лета. Победителями стали: Инна Каменева, группы «Терѐха» и «FOLK-FRESH». Им была предоставлена возможность продемонстрировать свой талант гостям праздника.

Стоит отметить, что в этом году фестиваль поразил масштабом декораций. Над убранством главной сцены «Русского поля» работал известный художник-сценограф, член Союза художников Российской Федерации Владимир Воронцов. Главная сцена в билибинском стиле соединила и символ города - Московский Кремль, и дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, и нарядных расписных матрешек грандиозного размера, и людей, спешащих на ярмарку талантов.

На протяжении всего дня на сцене проходили выступления как региональных участников, так и известных хоровых и хореографических коллективов, среди которых Праздничный хор Данилова монастыря, Мужской Хор «Пересвет, Московский казачий хор, Национальный балет «Кострома», а также Алексей Петрухин и группа «Губерния».

Гала-часть фестиваля традиционно открылась торжественной речью руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова:

«Дорогие друзья! Я очень рад объявить вам о том, что XI Межрегиональный фестиваль славянских культур «Русское поле» состоялся! Два года фестиваль проводился в онлайн формате, и вот, наконец, мы здесь, на этой прекрасной площадке. Благодарю руководителей 49 регионов нашей страны, которые направили свои делегации, мы очень благодарны всем участникам нашего фестиваля!»

Виталий Сучков также зачитал обращение Мэра Москвы Сергея Собянина:

«Сердечно приветствую вас на ХI Межрегиональном фестивале «Русское поле». В этом году Фестиваль посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и 875-летнему юбилею города Москвы. Гости фестиваля получат большое удовольствие от выступления творческих коллективов, смогут по достоинству оценить уникальные изделия народных промыслов и ремесел, отведать любимые блюда русской кухни. И открыть для себя новые грани многообразного славянского искусства. Желаю вам, дорогие друзья, ярких впечатлений, благополучия и радостных встреч с искусством».

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Русское поле»

Также в адрес организаторов фестиваля было направлено приветственное письмо первого заместителя председателя Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ильдара Гильмутдинова.

Ведущими главной музыкальной сцены Артемом Каминским и Татьяной Солнцевой были объявлены победители каждой из 8 конкурсных номинаций ХI фестиваля «Русское поле»:

ЛУЧШИЙ ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

I место — Народный вокальный ансамбль «Долина», г. Майкоп, Республика Адыгея

II место — Фольклорный ансамбль «Симбирскъ», г. Ульяновск, Ульяновская область

III место — Ансамбль народной песни «ЛюбоЖить» Народный коллектив Воронежской области, г. Воронеж

ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

I место — Ансамбль народной песни «Любава», г. Нижний Новгород, Нижегородская область

II место — Государственный ансамбль танца «Марий Эл», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

III место — Народный театр танца «Юность», г. Пермь, Пермский край

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

I место — Ансамбль русских народных инструментов «Отрада», г. Майкоп, Республика Адыгея

II место — Ансамбль русских народных инструментов «Орловские узоры», г. Орел, Орловская область

III место — Образцовый ансамбль народной музыки «Звоны былинные», г. Сочи, Краснодарский край

ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

I место — «Малый рунический путь», Агентство по развитию туризма Минэкономразвития Чувашии, г. Чебоксары, Чувашская Республика

II место — Экскурсии на предприятие в «УК «Колмар», ООО «Колмар-тур», г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

III место — «Приглашают казаки, не стесняйся, заходи!», ООО «АрхиВед», г. Новороссийск, Краснодарский край

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

I место — Коллекция «Ряженые», коллекция «Фрида», Светлана Оспищева, г. Ивантеевка, Московская область

II место — Коллекция «Восток – Запад», Вера Щербакова, г. Москва

III место — Коллекция «ЛукБОК», Евгения Федосеева, студия «Дефиле», г. Москва

ЛУЧШИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД

I место — Тульская кондитерская фабрика «Пряничная столица», г. Тула, Тульская область

II место — Рыбная ферма «Сом Сомыч», с. Манаенки, Тульская область

III место — Компания «GASTROINOX», проект «Шаурма», Турецкая Республика

ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ МАСТЕР

I место — Лузянины Игорь, Ольга, Святослав, г. Орел, Орловская область

II место — Крушинская Наталья, с. Дивеево, Нижегородская область

III место — Виталина Крестова-Митасова, г. Высоковск, Московская область

ЛУЧШИЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

I место — АО «КЛИМО», г. Подольск, Московская область

II место — ООО «Тканые узоры» г. Шахунья, Московская область

III место — «Сказки дерева», г. Ярославль, Ярославская область

Победителям были вручены фирменные награды, дипломы и памятные сувениры.

Заключительным событием «Русского поля» стал большой праздничный концерт с участием таких звезд, как Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Зара, Ольга Кормухина и SHAMAN.