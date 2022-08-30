3 места в мире, в которых запрещено умирать

Запрет на смерть звучит абсурдно, однако на планете существуют места, в которых действительно запрещено умирать. Подробнее о них – в материале “Рамблера”.

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Шпицберген, Норвегия

Фактически умереть здесь можно, но похоронить усопшего не удастся. Все дело в вечной мерзлоте – она препятствует естественным процессам разложения, из-за чего умершие мумифицируются и могут вновь подняться на поверхность земли. Труп может привлечь белого медведя или стать источником вирусов для живых людей – к слову, в мертвецах вирусы не погибают.

Селлия, Италия

Несколько лет назад об этой миниатюрной деревне на юге Италии узнал весь мир. А все потому, что ее мэр издал указ, согласно которому местные жители не имеют права болеть и умирать. Таким оригинальным способом глава деревни решил бороться с естественной убылью населения – на момент издания указа в Селлии осталось около 500 человек, большинство из которых пенсионеры. Тем, кто пренебрегает своим здоровьем, грозили штрафы, а тех, кто исправно проходил медосмотры, напротив поощряли льготами.

Ицукусима, Япония