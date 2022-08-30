Какое элитное место в СССР называли "Вдовий поселок"

В сталинские годы да и позже это место было дачным поселком, облюбованным советской элитой. Однако впоследствии Жуковку стали называть «вдовьим поселком». Почему же так произошло?

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Из Луцкого в Жуковку

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На самом деле Жуковку когда-то населяли исключительно жители села Луцкое. Как пишет Б. Б. Вагнер в своей книге «Карта рассказывает», Луцкое было известно еще с XV века, когдаего упомянул в своем завещании великий князь Василий II Темный. Тогда село называлось Лужским, и лишь позже его название приобрело более благозвучную форму. В свое время селом владела семья Морозовых, среди самых ярких представителей которого можно назвать Феодосию Морозову, раскольницу и противницу патриарха Никона. Именно ее запечатлел на своей знаменитой картине Василий Суриков. В 1812 году поселение было сожжено французами, но его быстро восстановили.

До революции 1917 года в Луцком насчитывалось около 100 дворов с 500 жителями. Однако за 4 года до этого было построено Рублевское водохранилище, и с этого момента жители села, которое располагалось на низком берегу Москвы-реки, стали ежегодно страдать от весенних половодий. В 1924 году люди обратились к новой власти с просьбой перенести Луцкое в другое место. Большевики не оставили просьбу без внимания, и вскоре государство выделило 100 десятин земли на противоположном берегу Москвы-реки, засаженной лесом. Так и образовалось новое село. Поначалу его называли Ново-Луцкое, но потом название сменили на Жуковку (по названию местного урочища).

В 1930-х годах Жуковка «приглянулась» всесильному тогда НКВД. По всей видимости, данное обстоятельство было обусловлено тем, что неподалеку облюбовал себе дачу Иосиф Сталин, а вместе с ним и многие его соратники. Мало-мальски «подозрительные» или «неблагонадежные» жители Жуковки были раскулачены и сосланы, а дома их конфискованы. Вскоре их превратили в дачи для высокопоставленных чиновников упомянутого ведомства. Здесь жил и сам нарком НКВД Николай Ежов. Впоследствии по соседству образовались поселки Совмина СССР и ЦК КПСС с коттеджами в два этажа. Там же огромную территорию занял санаторий «Барвиха».

Но бывшие члены ЦК КПСС, как, впрочем, и деятели искусства и культуры, большинство из которых были мужчинами, чаще всего заканчивали дни раньше своих жен. Женщины оставались хозяйничать на дачах, именно поэтому Жуковку и стали называть «вдовьим поселком». Иногда жен после смерти мужей переселяли в Жуковку из других мест.

Так, например, поступили с Ниной Петровной Кухарчук, вдовой Никиты Хрущева, которую переселили сюда из Петрово-Дальнего. По крайней мере, об этом писала в своей книге «Кремлевские жены» Лариса Васильева. Дачей в Жуковке владела и вдова академика Антона Вольского, которая сдавала ее в аренду известному поэтому Александру Галичу.