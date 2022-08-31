Стало известно место первой встречи нового британского премьера с королевой

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от традиционного приема новоизбранного премьер-министра в Букингемском дворце и проведет церемониальный прием в своей шотландской резиденции, замке Балморал. Об этом сообщает The Guardian.

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На традиционной встрече помимо нового главы правительства будет присутствовать и сложивший с себя полномочия Борис Джонсон. Решение о переносе места первой встречи было принято из-за состояния здоровья монарха.