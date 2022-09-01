В Зимбабве нашли останки древнейшего динозавра Африки

На территории Зимбабве ученые обнаружили останки старейшего динозавра Африки, сообщает издание The Jerusalem Post.
Как показали исследования, что найденные кости принадлежат старейшему динозавру Африки. Скелет ископаемого обнаружил ученый Технологического института Вирджинии Кристофер Гриффин.
«Когда я нашел бедренную кость Mbiresaurus, я сразу узнал в ней динозавра и понял, что держу в руках самого старого из представителей зауроподов, когда-либо найденных в Африке», – рассказал он.
Находку назвали Mbiresaurus raathi – в честь района Мбире, где проводились раскопки, и палеонтолога Майкла Раата, который первым сообщил о древних окаменелостях на севере Зимбабве. По размерам Mbiresaurus raathi можно сравнить с современным шетлендским пони. Динозавр был около 2 м в длину и примерно 0,5 м в высоту в районе бедра.
Mbiresaurus raathi жил 200–250 млн лет назад, когда все существующие ныне материки были объединены в единый суперконтинент Пангея.
По словам исследователей, открытие нового вида хищников триасового периода внесет коррективы в уже сложившееся понимание происхождения динозавров. Найденные останки ставят под вопрос теорию, по которой миграция древних животных ограничивалась температурными нормами.
Ранее сообщалось, что сильная засуха в американском штате Техас позволила исследователям найти ранее неизвестные следы динозавра. Их возраст оценивается в 113 миллионов лет.