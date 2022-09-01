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3 часа назад

В Зимбабве нашли останки древнейшего динозавра Африки

Мир24

На территории Зимбабве ученые обнаружили останки старейшего динозавра Африки, сообщает издание The Jerusalem Post.

В Зимбабве нашли останки древнейшего динозавра Африки
Фото: Мир24Мир24

Как показали исследования, что найденные кости принадлежат старейшему динозавру Африки. Скелет ископаемого обнаружил ученый Технологического института Вирджинии Кристофер Гриффин.

«Когда я нашел бедренную кость Mbiresaurus, я сразу узнал в ней динозавра и понял, что держу в руках самого старого из представителей зауроподов, когда-либо найденных в Африке», – рассказал он.

Находку назвали Mbiresaurus raathi – в честь района Мбире, где проводились раскопки, и палеонтолога Майкла Раата, который первым сообщил о древних окаменелостях на севере Зимбабве. По размерам Mbiresaurus raathi можно сравнить с современным шетлендским пони. Динозавр был около 2 м в длину и примерно 0,5 м в высоту в районе бедра.

Mbiresaurus raathi жил 200–250 млн лет назад, когда все существующие ныне материки были объединены в единый суперконтинент Пангея.

По словам исследователей, открытие нового вида хищников триасового периода внесет коррективы в уже сложившееся понимание происхождения динозавров. Найденные останки ставят под вопрос теорию, по которой миграция древних животных ограничивалась температурными нормами.

Ранее сообщалось, что сильная засуха в американском штате Техас позволила исследователям найти ранее неизвестные следы динозавра. Их возраст оценивается в 113 миллионов лет.

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