Взятая высота: как строили МГУ

Главное здание МГУ на Воробьевых горах – самое масштабное из всех высоток Москвы. Монументальное, но при этом устремленное ввысь, оно стало символом всего российского образования. Сегодня, в День знаний, мы вспоминаем историю строительства легендарного здания.

Фото: Wikimedia Commons/Dmitry A. Mottl, Культура.РФ, Главархив Москвы, Антон Новодережкин/ТАСС Wikimedia Commons/Dmitry A. Mottl, Культура.РФ, Главархив Москвы, Антон Новодережкин/ТАСС

Постановление о строительстве в столице многоэтажных зданий было принято всего через два года после окончания войны. Тогда в полуразрушенной и полуголодной стране нашлись силы для возведения рекордно высоких объектов: ведь почти 240-метровый МГУ в течение сорока лет оставался самым высоким зданием Европы.

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Изначально строительством высотки должен был руководить Борис Иофан, мастер ар-деко, который до этого был соавтором так и не воплощенного в жизнь колоссального Дворца Советов и спроектировал знаменитый «Дом на набережной». Однако Иофан собирался построить корпус МГУ прямо над обрывом Воробьевых гор и не хотел отказываться от своей опасной идеи. Тогда главным архитектором назначили Льва Руднева, и тот перенес место строительства на 800 метров вглубь. Кроме Руднева над проектом работал коллектив специалистов, в который входили архитекторы Сергей Чернышев, Павел Абросимов, Александр Хряков, инженер Всеволод Намонов. Над скульптурным оформлением фасадов работали специалисты мастерской Веры Мухиной. В художественном оформлении университетского ансамбля принимали участие заслуженные советские художники и скульпторы: Н.В. Томский, С.Т. Коненков, М.К. Аникушин, Е.В. Вучетич, П.Д. Корин, И.М. Тоидзе и другие.

В работе принимал участие и ученый в области строительных конструкций Николай Никитин, будущий автор проекта Останкинской башни: он разработал принципиально новую несущую систему здания. Никитин предусмотрел такую конструкцию, в которой давление небоскреба приходилось не на нижние этажи, а было распределено по всей его высоте, что сделало здание более надежным и значительно сократило стоимость строительства.

Проект здания представляет собой центральную высокую башню с четырьмя корпусами по бокам, увенчанными башенками. Длина самой протяженной части здания составляла два километра.

Подготовка площадки под фундамент началась в декабре 1948 года, а торжественная церемония закладки первого камня высотки состоялась 12 апреля 1949 года. Здание возвели всего за четыре года, и это была настоящая всенародная стройка. Всего на ней трудилось около 10 тысяч человек, не считая 2,5 тысячи административного и технического персонала и более 1000 инженеров. Кроме профессионалов здесь работали и тысячи студентов МГУ: это называлось у них «трудовыми семестрами». Со стороны партии строительство курировал комиссар госбезопасности Лаврентий Берия, так что к стройке привлекли и заключенных.

Первого сентября 1953 года состоялось торжественное открытие главного здания МГУ – настоящего дворца науки. Его интерьеры были великолепны: помещения, облицованные мрамором и деревом, освещенные великолепными лампами, фойе, оформленное великим Александром Дайнеко, аудитории, полные света и воздуха.

Часть ГЗ была жилой: боковые крылья здания занимало общежитие. В отличие от аудиторий, комнаты (а скорее – ячейки) там были узкими и не слишком удобными, что, впрочем, немного компенсировалось высотой потолков и отдельным санузлом в каждом блоке – настоящая роскошь для тех времен. На каждом этаже общежития размещались рекреационные пространства с коврами и удобными кожаными креслами. В здании располагались также квартиры для преподавателей, кухни, столовые с буфетами, даже прачечные, библиотеки, спортзалы, бассейн.

Комплекс МГУ стал первым советским кампусом. В наши дни здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В целях сохранения памятника в помещениях главного здания МГУ в последние годы проводились обширные работы. Так, Главгосэкспертиза России рассматривала проекты капитального ремонта аудиторий, жилых блоков и коридоров аспирантского крыла корпуса общежития, капитальный ремонт с элементами реставрации столовых №3 и №4, а также помещения президиума и лестниц здания. Была рассмотрена документация и по другим проектам.