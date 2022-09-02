Какие тайны скрывает самый старый дом в Нижнем Новгороде

Дом Чатыгина, расположенный на современной улице Почаинской в Нижнем Новгороде, ещё называют домиком Петра I. И всё потому, что здесь в 1695 году перед Азовским походом останавливался император. Так ли это? Точно сказать сложно, документов, подтверждающих сей факт, к сожалению, не сохранилось. Также доподлинно неизвестно, когда были построены палаты Чатыгина. Но предположительно двухэтажный дом из большемерного белого кирпича с толстыми стенами и маленькими окнами возвели в 1680 е годы. И на сегодняшний день это, пожалуй, старейшая постройка Нижнего Новгорода.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Первоначально белокаменные палаты принадлежали купцу Чатыгину. Дом выглядел солидно. Горницы в нём перекрывали сомкнутые своды, под домом находились большие подвалы, а окна были декорированы наличниками. К тому же в те времена строительство каменного дома обходилось в разы дороже, чем деревянного. В общем, по всем показателям постройка была шикарной.

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За более чем 300 лет своего существования палаты сменили не одного владельца. В 1855 году они принадлежали некому господину Польцу, потом его вдове, которая обустроила в палатах склад для пива. Потом хозяйкой исторического здания стала мещанка Рахиль Шмуль Лейбова Шприц. Она обустроили в палатах ночлежку.

Палаты Чатыгина – характерный образец русского каменного жилого дома XVII века.

В конце XIX века здание сильно обветшало и неизвестно, что с ним стало бы дальше, если бы не старания местного купечества. Большую роль сыграл и известный общественный деятель, и писатель Александр Серафимович Гациский, который добился, чтобы город выкупил историческое здание. В итоге оно перешло в распоряжение учёной архивной комиссии Нижегородской губернии.

Старинные палаты отреставрировали, на что потратили 5 тысяч рублей, собранные местными благотворителями. В палатах Чатыгина открыли историческую экспозицию, в которой было представлено больше 1300 предметов. Просуществовал, правда, музей недолго, экспозицию переместили в Дмитриевскую башню Нижегородского кремля. В белокаменных же палатах сначала работала изба-читальня, потом учебные классы речного училища, а после 1917 года в них жило несколько семей.

Очередной ремонт состоялся в 1973 году, после него в белокаменных палатах разместилось общество по охране памятников. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия домик Петра I прославился одноимённым пабом, обосновавшимся в подвале знаменитых палат. Долгое время здесь была концертная площадка для нижегородских музыкантов.