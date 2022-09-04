Раскрыт адрес дома Маргариты из романа Булгакова в Москве

«С середины 1920-х годов здесь находилось постпредство Грузии. Из-за этого Малый Ржевский в 1960-м был переименован в улицу Палиашвили. После распада СССР тут расположилось грузинское посольство. До сих пор дом связан с Грузией. Сейчас здесь "Секция интересов Грузии" при посольстве Швейцарии», — говорится в публикации канала.