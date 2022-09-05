В центре Москвы обнаружили маленький «английский замок»

«Замок возведен в 1906 году, то есть 116 лет назад, выдающимся московским зодчим Романом Клейном по заказу сибирского золотопромышленника Ивана Некрасова. После революции дом Некрасова был национализирован. В советские годы здесь жил посол Испании в СССР, сейчас — посол Чили», — говорится в сообщении.