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1 час назад

В центре Москвы обнаружили маленький «английский замок»

Мослента

Маленький «английский замок» обнаружили в центре Москвы на углу Хлебного и Малого Ржевского переулков, сообщается в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

В центре Москвы обнаружили маленький «английский замок»
Фото: МослентаМослента

«Замок возведен в 1906 году, то есть 116 лет назад, выдающимся московским зодчим Романом Клейном по заказу сибирского золотопромышленника Ивана Некрасова. После революции дом Некрасова был национализирован. В советские годы здесь жил посол Испании в СССР, сейчас — посол Чили», — говорится в сообщении.

Администраторы канала предположили, что, вероятно, в здании сохранился маленький лифт, по которому из полуподвальной кухни в столовую Некрасовым подавалась еда. Недавно дом был отреставрирован, строению был возвращен исторический облик.

Места,Иван Некрасов,Роман Клейн,
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