Куда сходить с девушкой в Москве: 10 оригинальных идей для свиданий

Итак, вам предстоит пригласить девушку на свидание, но вы никак не можете придумать — куда. «Рамблер» предлагает десять оригинальных идей для незабываемых свиданий. Кстати, совершенно не обязательно выбирать одно — двигайте от простого к сложному, чтобы сблизиться со своей девушкой и узнать друг друга лучше.

Парк аттракционов

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Вспомнить детские эмоции и испытать чистый восторг можно в парке аттракционов. Выбирайте теплый солнечный день, но все равно не забудьте куртку, так как на каруселях и горках можно замерзнуть. Если выяснится, то девушка терпеть не может аттракционы, а такие бывают и их не мало, не настаивайте. В московских парках аттракционы далеко не главное, можно просто гулять, болтать, пить кофе и вспоминать всякие смешные истории.

Прыжок с парашютом

Это свидание не для всех, а только для самых отважных. На самом деле стоит заранее выяснить, готова ли ваша девушка прыгать с парашютом. Если это ее давняя мечта, то, конечно, же ищете инструктора и договаривайтесь о времени и месте. Еще один важный момент — если вы ни разу не прыгали сами, но очень хотите, не притворяйтесь крутым и всезнающим, будьте честным и открыто проявляйте свои эмоции. Это будет лучше, чем делать вид, что вам все ни по чем, а внутри дрожать от страха. Либо не предлагайте такое свидание вовсе.

Комната страха

Лабиринт страха «Зов ада»

Такое свидание оценят девушки, во-первых, с прекрасным чувством юмора, а во-вторых, те, которые любят сильные эмоции. Если ваша девушка соответствует этим двум пунктам, комната страха — идеальное место для свидания, где можно сильно испугаться, от души поорать и посмеяться над собой.

Конная прогулка

Для романтичных натур, которые любят природу и животных. Вообще-то конную прогулку можно организовать и в черте города, и за его границами. Но лучший вариант — уехать в загородный отель на выходные, где можно покататься на лошадях и просто погулять, наслаждаясь красотой. Выбирайте по картинкам — не только природа и лошади должны быть красивы, но и номера.

Планетарий

planetarium-moscow.ru

Удивить девушку на первом свидании можно, например, показав ей звездное небо среди бела дня. Как? А очень просто — отправляйтесь в планетарий и выбирайте одну из программ. Это свидание, которое будет не только увлекательным, но и познавательным. Те, кто были в планетарии, возвращаются сюда снова, чтобы пройти все программы.

Полет на воздушном шаре

Узнать друг друга поближе поможет полет на воздушном шаре — это романтично, красиво и очень впечатляет. Это и другие развлечения на любой вкус предлагают всевозможные агентства праздников. Выбирайте то, которое подойдет вам по условиям. Также важно угадать с погодой — дождь, холод и сильный ветер могут серьезно помешать.

Прогулка на велосипедах

Хотите весело провести время — покатайтесь на велосипедах. Велосипед можно взять напрокат и покататься по городу, а если и у вас, и у девушки есть собственные велосипеды, отправляйтесь за город и создавайте свои собственные маршруты. Но для первого раза лучше все же подготовиться заранее и продумать, например, где вы остановитесь, чтобы поесть. Лучше, если это будет симпатичное кафе, а не лесная опушка и бутерброды из контейнера.

Баня или сауна

Еще один вариант для свидания — баня или сауна, где можно отлично провести время. Нет, конечно же, не стоит выбирать сомнительные места. Эта идея для свидания подойдет тем, кто уже достаточно сблизился. Выбирайте симпатичный спа-центр, где можно не только сходить в баню, но и сделать массаж. Кстати, почти все загородные эко-отели предлагают такую услугу. Планируйте поездку на выходные — вечером массаж и баня, а утром — прогулка на лошадях.

Каток

Пригласите свою девушку покататься на коньках. А если она не умеет кататься, обратитесь к инструктору. Это только в фильмах выглядит забавно, когда один учит другого, в жизни инструктор поможет быстрее освоить сложный навык, сэкономит кучу времени и нервов. Кстати, кататься можно не только на коньках, лыжи сноуборд, санки — прекрасная альтернатива.

Прогулка по крышам