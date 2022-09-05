Жители сообщили об исчезновении «Новосибирских Мальдив»

«Регулярно проезжаю мимо золоотвала на велосипеде, и еще весной заметил, что воды там стало меньше. В сентябре увидел, что количество воды уменьшилось, и она теперь не бирюзового цвета, – рассказывает Константин Т. – Сделал пару кадров, показал знакомым, которые туда ездили раньше. Многие подтвердили, что, Новосибирские Мальдивы больше не существуют».