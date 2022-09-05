Жители сообщили об исчезновении «Новосибирских Мальдив»

Жители Новосибирска перестали фотографироваться возле золоотвала ТЭЦ-5, который на протяжении нескольких лет был очень популярным местом. Сразу несколько человек сообщили журналисту BFM-Новосибирска, что «озера» с голубой водой на месте золоотвала больше нет.
Несмотря на запреты и предостережения, люди приезжали к этому техническому объекту, чтобы сфотографироваться на фоне воды бирюзового цвета. Яркий оттенок объясняется тем, что в сбрасываемых туда переработанных отходах ТЭЦ высокое содержание солей кальция и оксидов металлов. Место получило неофициальное название «Новосибирские Мальдивы».
«Регулярно проезжаю мимо золоотвала на велосипеде, и еще весной заметил, что воды там стало меньше. В сентябре увидел, что количество воды уменьшилось, и она теперь не бирюзового цвета, – рассказывает Константин Т. – Сделал пару кадров, показал знакомым, которые туда ездили раньше. Многие подтвердили, что, Новосибирские Мальдивы больше не существуют».
BFM-Новосибирск задал вопрос пресс-службе СГК о причинах изменения внешнего вида гидротехнического сооружения. В компании сообщили, что на указанных фотографиях незаполненная часть золоотвала, основная его часть дальне и там цвет воды не изменился. В СГК подчеркивают, что водоем является техническим объектом, и посторонним приближаться к нему запрещено.