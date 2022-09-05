Международный турнир «Шахматные звезды – 2022». Детские отборочные этапы

С 29 сентября по 5 октября в Крокус Сити состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира пройдут детские отборочные этапы, целью которых является поддержка шахматных звезд будущего.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Серия отборочных турниров для детей до 15 лет состоится 11, 18 и 25 сентября на территории сети ТРК VEGAS совместно с «Русской шахматной школой» и Педагогическим шахматным союзом. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2022», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 8 до 15 лет, а также в нем примут участие призеры первенства Москвы.

предоставлено пресс-службой

Категории участников

мальчики и девочки до 9 лет – 34 места

мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест

юноши и девушки до 13 лет – 20 мест

юноши и девушки до 15 лет – 16 мест

Расписание турниров

Турниры состоятся 11, 18 и 25 сентября на территории ТРК VEGAS Кунцево, VEGAS Каширское, VEGAS Крокус Сити:

11:00 – регистрация участников

11:30-12:00 – аккредитация СМИ

12:00-16:30 – проведение отборочных турниров.

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный спонсор – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа. Партнер турнира – сеть активити-парков Teika Boom.

Общий призовой фонд турнира составит 14 250 000 ₽. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Партнерами мероприятия также выступают сеть кинотеатров «КАРО», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум».

предоставлено пресс-службой

Аккредитация на отборочные турниры:

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru