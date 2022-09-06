Центр Махатмы Ганди и Льва Толстого появится в Индии

«Российско-Индийский культурно-образовательный центр Махатмы Ганди и Льва Толстого» будет создан в Индии в этом году. Об этом сообщила в понедельник корр. ТАСС президент региональной общественной организации «БРИКС, Мир Традиций», руководитель программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» Людмила Секачева.

Фото: Большая Азия Большая Азия

«Мы планируем создание такого центра на базе одной из индийских школ, ну и конечно этот проект предусматривает установление дружеских и образовательных связей между индийской и российской школами. Это и совместная деятельность по развитию центра, обмен опытом, реализация совместных проектов, продвижение русского языка в Индии и так далее»,

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— сказала Секачева.

Она отметила, что индийская часть проекта реализуется в рамках международной и межрегиональной социально-культурной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь», которая пройдет в государствах «пятерки» с 2022 по 2025 год под девизом «От экологии души и тела до экологии мира».

«С индийской стороны выбрана известная делийская школа Delhi Public School Dwarka, проявляющая большой интерес к России, русскому языку и творчеству русского писателя Льва Толстого, его союзу с великим индийским философом Махатмой Ганди. Российским партнером выступила московская Школа № 1409, которая планирует создать в своем здании музей „Великие учителя БРИКС“, центральными фигурами которого станут Толстой и Ганди»,

— объяснила собеседница агентства.

Она добавила, что подписание соглашения о сотрудничестве обеих школ планируется 13 декабря 2022 года в рамках мероприятий программы «Народы БРИКС выбирают жизнь».

«Народы БРИКС выбирают жизнь»

Этот международный проект способствует дальнейшему сближению народов «пятерки». Первым стартует индийский этап программы, который пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года в городах Нью-Дели, Мумбаи и Пуна и будет посвящен 75-летию установления дипломатических отношений России и Индии, 75-летию Независимости Индии, 550-летию путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию.

Как рассказала Секачева, программа предусматривает развитие контактов между народами, городами, общеобразовательными учреждениями через реализацию проектов в области культуры, искусства, просвещения, образования, установления побратимских связей между городами, благотворительности, делового и бизнес сотрудничества, сохранения и популяризации культурного, исторического и духовного наследия народов двух стран.

«Также пройдет деловой трек, организатором которого станет Союз „Торгово-промышленная палата Самарской области“,

— добавила она.

Основными партнерами и участниками проектов и мероприятий в Индии станет молодежь, студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России, Российского университета дружбы народов, Делийского и Мумбайского университетов, а также Университета города Пуны.

«Презентация индийской программы пройдет в обеих странах. В России она состоится 3 ноября 2022 года в МГИМО в рамках международной встречи „День единства молодежи БРИКС“. В Нью-Дели с программой познакомятся во время расширенной пресс-конференции 12 декабря 2022 года, которая пройдет совместно с Конфедерацией молодых лидеров Индии»,