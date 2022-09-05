«После Лета»: Зеленый театр ВДНХ приглашает на закрытие концертного сезона

9 сентября Зеленый театр завершает сезон концертов под открытым небом. Гостей ВДНХ ждет фестиваль инди и электропоп-музыки «После Лета». В этот вечер на сцене выступят популярные группы «Собачий Lie», «Наадя» и «Сироткин». Начало в 20:00.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕСС-СЛУЖБА

Фестиваль «После Лета» пройдет впервые и станет ярким завершением концертного сезона в Зеленом театре на ВДНХ. Под открытым небом можно будет услышать любимых исполнителей, выступающих с новыми релизами. Билеты уже доступны на официальном сайте ВДНХ.

Откроет фестиваль московская группа «Собачий Lie» — дуэт певицы Даши Миклашевич и музыканта Леши Карушина, которые нашли себя в эмоциональных текстах и музыке. В новом альбоме группа решила поэкспериментировать с жанром, сочетая цепляющий инди-поп и глэм-рок. В итоге получилась музыка, раскрывающая все самое потаенное в душе слушателя.

Продолжит программу электропоп группа «Наадя», основанная певицей и музыкантом Надеждой Грицкевич в 2013 году. Большинство альбомов коллектива выполнено в жанре мелодраматической русской песни. От спокойной электроники группы невозможно оторваться — она буквально затягивает слушателя.

Завершит фестиваль концерт инди-рок группы «Сироткин», основанной фронтменом Сергеем Сироткиным. Изначально вдохновленная музыкой Майкла Джексона, группами Nirvana и Radiohead, проект исполняет песни, в которых преобладают искренние акустические мелодии, посвященные чувственному ощущению жизни. В 2021 году коллектив порадовал новым альбомом «Добрый злой». Звучание пластинки заметно отличается от предыдущего релиза. В ней меньше характерной для группы легкости звучания, акустических инструментов, вместо этого — короткие интро, и куплеты с яркой лирикой. Однако релиз способен удивить поклонников творчества команды и обратить на себя внимание тех, кто раньше пропускал их треки.

Билеты на фестиваль инди и электропоп-музыки «После Лета» можно приобрести по ссылке.