Названы самые красивые мосты, набережные и фонтаны Москвы

В проекте «Активный гражданин» завершается серия голосований «Лето активного гражданина». Участники выбирали свои любимые места в городе, где любят проводить время в теплые дни. 14 голосований серии собрали более 2,8 миллиона мнений жителей столицы.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Сразу три голосования посвятили местам и сооружениям, которые больше всего популярны в жару: набережным, фонтанам и мостам. Среди лидеров Крымский и Живописный мосты, парящий мост над Москвой-рекой в парке «Зарядье», Кремлевская, Воробьевская и Крымская набережные, а также фонтаны на ВДНХ.

Видео дня

Звание самого красивого моста досталось Крымскому мосту. Единственный подвесной мост в столице, с которого открываются эффектные панорамы на Парк Горького, храм Христа Спасителя и Москву-реку, получил 17,2 процента голосов.

На втором месте — парящий мост в парке «Зарядье». Уникальному, не имеющему ни единой опоры 70-метровому сооружению горожане отдали 15,6 процента голосов. Третье место — у Живописного моста. Это самый высокий вантовый мост в Европе и единственный в своем роде в Москве. Необычную конструкцию оценили 15,3 процента участников голосования. Всего свое мнение о столичных мостах выразил 204 521 человек.

Лучшей набережной для летних прогулок по результатам одноименного голосования признана Кремлевская, расположенная в самом центре города. С нее открывается потрясающий вид на Московский Кремль, Красную площадь и Васильевский Спуск. За нее отдали голоса 18,6 процента участников. Второе место досталось Воробьевской набережной, которая находится у подножия Воробьевых гор. Красивый вид на спорткомплекс «Лужники», а также комфортные зоны отдыха и велодорожки вдоль берега оценили 12,2 процента проголосовавших. В тройке лидеров и Крымская набережная. Летние прогулки по единой благоустроенной зоне вдоль Москвы-реки мимо павильона «Вернисаж» и Фонтанной площади особенно запомнились 11,5 процента «активных граждан». В этом голосовании участие приняли 198 220 человек.