Названы самые красивые мосты, набережные и фонтаны Москвы

В проекте «Активный гражданин» завершается серия голосований «Лето активного гражданина». Участники выбирали свои любимые места в городе, где любят проводить время в теплые дни. 14 голосований серии собрали более 2,8 миллиона мнений жителей столицы.
Сразу три голосования посвятили местам и сооружениям, которые больше всего популярны в жару: набережным, фонтанам и мостам. Среди лидеров Крымский и Живописный мосты, парящий мост над Москвой-рекой в парке «Зарядье», Кремлевская, Воробьевская и Крымская набережные, а также фонтаны на ВДНХ.
Звание самого красивого моста досталось Крымскому мосту. Единственный подвесной мост в столице, с которого открываются эффектные панорамы на Парк Горького, храм Христа Спасителя и Москву-реку, получил 17,2 процента голосов.
На втором месте — парящий мост в парке «Зарядье». Уникальному, не имеющему ни единой опоры 70-метровому сооружению горожане отдали 15,6 процента голосов. Третье место — у Живописного моста. Это самый высокий вантовый мост в Европе и единственный в своем роде в Москве. Необычную конструкцию оценили 15,3 процента участников голосования. Всего свое мнение о столичных мостах выразил 204 521 человек.
Лучшей набережной для летних прогулок по результатам одноименного голосования признана Кремлевская, расположенная в самом центре города. С нее открывается потрясающий вид на Московский Кремль, Красную площадь и Васильевский Спуск. За нее отдали голоса 18,6 процента участников. Второе место досталось Воробьевской набережной, которая находится у подножия Воробьевых гор. Красивый вид на спорткомплекс «Лужники», а также комфортные зоны отдыха и велодорожки вдоль берега оценили 12,2 процента проголосовавших. В тройке лидеров и Крымская набережная. Летние прогулки по единой благоустроенной зоне вдоль Москвы-реки мимо павильона «Вернисаж» и Фонтанной площади особенно запомнились 11,5 процента «активных граждан». В этом голосовании участие приняли 198 220 человек.
В голосовании за самые красивые фонтаны с большим отрывом победу одержала ВДНХ. Фонтаны, расположенные на территории выставки, заняли все три первых места по мнению москвичей. Самым любимым оказался фонтан «Дружба народов». 16 позолоченных скульптур девушек, олицетворяющих республики СССР, получили 28,5 процента голосов. На втором месте — «Золотой колос». Его струи воды достигают 25 метров в высоту. Такая красота не оставила равнодушными 11,6 процента участников голосования. Замыкает тройку лучших фонтанов столицы «Каменный цветок». Композиция, вдохновленная сказками Павла Бажова, нравится 9,2 процента проголосовавших. Всего в выборе самых красивых фонтанов поучаствовали 206 543 человека.