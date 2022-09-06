Фестиваль «День города» пройдет в Москве 9, 10 и 11 сентября

Москве – 875 лет! В честь этой знаменательной даты в столице пройдет фестиваль «День города». 9, 10 и 11 сентября праздничные площадки приглашают всех поучаствовать в мастер-классах, послушать выступления артистов, восхититься мастерством опытных шеф-поваров, посмотреть любимые отечественные киноленты. А еще гостей ждет незабываемая атмосфера праздника, встреча с российскими дизайнерами и их капсульными коллекциями и возможность увидеть Москву глазами художников!

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

На площади Революции ждут всех, кто хочет понять, что такое настоящее проектирование и моделирование. Гостей приглашают разработать собственный дизайн вагона метро, посвященный 875-летию Москвы, и создать головной убор в виде башен «Москва-сити», пофантазировать на тему транспорта будущего и освоить основы архитектуры.

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Тверская площадь – место для настоящих художников или тех, кто мечтает ими стать. Здесь посетители узнают секреты пейзажной живописи, познакомятся с творчеством Архипа Куинджи, увидят Москву глазами известных русских живописцев, а еще попробуют свои силы и распишут маскарадную маску по канонам народно-художественных промыслов.

предоставлено пресс-службой

Все самое модное, интересное и оригинальное ждет в дни фестиваля посетителей Тверского бульвара. Свои капсульные коллекции, а также специальные коллекции, посвященные Москве, представят 90 российских дизайнеров. На площадке можно будет приобрести оригинальные украшения, товары для дома и полезные вещи для домашних питомцев, послушать лекции о моде и стиле, получить советы от опытных визажистов, сделать модную мужскую стрижку или подкорректировать бороду. Также здесь приглашают отдохнуть в лаунж-зоне или поиграть в игры на свежем воздухе. А 11 сентября на Тверском бульваре состоится финал шахматного турнира - кубка «Московских сезонов» по шахматам!

На окружных фестивальных площадках в дни праздника будут организованы образовательные модули и практикумы, творческие классы и кулинарные уроки. Здесь покажут, как делать оригинальные зарисовки московских пейзажей, а также пригласят посмотреть увлекательные спектакли и поболеть за участников турнира по шахматам.

Кулинарный кружок на улице Теплый стан откроет секреты приготовления популярных московских угощений. В Транспортном бюро на улице Хачатуряна познакомят с основами архитектурно - художественного проектирования и помогут сделать объемную модель электробуса. На фестивальной площадке, которая находится на бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда можно будет открыть для себя интересные факты музыкальной и театральной Москвы. На Ключевой улице будет интересно тем, кто хочет получше узнать историю столичного транспорта. А на Профсоюзной улице посетители попадут в настоящее Архитектурное бюро.

Поклонников кулинарных открытий ждут незабываемые гастрономические шоу. На 19 площадках в округах будут организованы яркие представления – повара приготовят оригинальные угощения на традиционных печах и на специальных печах – офирах! Можно будет записать рецепт, чтобы потом удивить своих родных и друзей московскими щами с белыми грибами или шашлыком по-карски, сборной московской солянкой или фрикадельками с баклажанной икрой, пожарскими котлетами или кулебякой с лососем.

предоставлено пресс-службой

Ну а вечером на 20 праздничных площадках в округах и на Тверской площади гостей ждут атмосферные киносеансы под открытым небом. Вспомните очарование отечественной киноклассики и проведите вечер в кругу любимых героев и их прекрасных историй!

предоставлено пресс-службой

В парке «Зарядье» в праздничные дни будут представлены ключевые проекты, которые реализует столица в области образования, культуры, науки, здравоохранения, социальной сферы, развития транспорта и дорожной сети: «Мой район», «Здоровая Москва», «Московское долголетие», «Музеи Москвы», «Библиогород», «Уличный артист», «Спортивные выходные» и «Московские сезоны». Все эти проекты найдут отражение в двух новых выставках - «ВЫПУСК' 22» и «ЛИКИ», которые откроются в День рождения парка «Зарядье». Также гостей ждет яркая концертная программа и уличные шествия, анимационные представления и спортивные тренировки, кинопоказы и книжная ярмарка, лекции и мастер-классы, и, конечно, новая Волна цветения, специально высаженная в парке в честь Дня города Москвы. Соорганизаторами большой фестивальной программы станут Москино, Москонцерт, Моспродюсер, Мосразвитие, выставочные залы Москвы, библиотеки, культурные центры и Московский дом книги. 10 и 11 сентября каждый гость парка найдет программу по своему вкусу и интересам.

Выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды, «Ралли ретроавтомобилей», соревнования по скейтбордингу, фестиваль уличного творчества «Путешествие в красках» и другие яркие программы зарядят хорошим настроением всех, кто в выходные дни придет на ВДНХ. В Зеленом театре будет показана музыкальная театральная постановка о любви, в Музейном городе пройдут познавательные экскурсии и мастер-классы, а в павильоне «Макет Москвы» состоится светотехническое шоу. Посетителей главной выставки страны также порадуют специальные акции и гастрономические новинки.

Праздничные программы, концерты и красочные фейерверки ждут гостей столичных парков. На сценах выступят современные исполнители, свои постановки представят актеры столичных театров, будет звучать симфоническая музыка и джаз, музыка из кинофильмов и незабываемые мелодии советской эстрады. А еще гостей порадуют кукольные спектакли и шоу барабанщиков, мастер-классы и конкурсы, выставки-ярмарки и дегустации.

Тверская улица будет разделена на четыре площадки, каждая из которых посвящена определенной теме.

предоставлено пресс-службой

Первая площадка — знакомство с главной водной артерией столицы: Москва-река — точка отсчета, от которой начинается история столицы. Гости локации узнают интересные факты о работе главной водной артерии города — от системы шлюзов на канале имени Москвы до прогулочных маршрутов по реке, от речного флота и речных вокзалов до погрузочных кранов.

Главные герои второй локации на Тверской улице – легендарное московское метро, Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо, которые составляют транспортный каркас города. Здесь, например, профессионалы-машинисты на тренажере-стимуляторе покажут гостям, как овладеть азами вождения. Посетители могут побывать на арт-объекте, стилизованном на тему современных станций московского метро, а также рассмотреть макеты различных мостов Москвы, включая арочные, вантовые, фермовые и другие.

Третья площадка посвящена современной промышленности, модной индустрии города, а также различным возможностям промышленных роботов. Гости могут освоить управление роботом и с его помощью нарисовать картину, посетить мастер-класс по танцам, который проведут настоящие роботы, или сыграть в аэрохоккей с роботизированным противником.