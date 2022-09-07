Предки на Руси в день Тита Листопадника не ходили к водоемам

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола от семидесяти Тита, ученика апостола Павла. В народе этот праздник называют днем Тита Листопадника.
Крестьяне верили, что на Тита Листопадника можно загадать заветное желание. Рано утром над баночкой с чайным грибом они шептали свое желание. Главное, чтобы оно было добрым, иначе не сбудется.
Приметы 7 сентября запрещали проводить магические обряды в дождливую погоду. Кроме того, нельзя было строить дома, делать ремонт или подходить к водоемам.
Наши предки в этот день внимательно следили за природой, пишет «ТОЛК». Большой урожай зерна предвещал холодную зиму, а много грибов в лесу говорили, что она еще и затянется. Забирающиеся на крыши перелетные птицы предсказывали скорое ненастье.