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1 час назад

Предки на Руси в день Тита Листопадника не ходили к водоемам

Слово и Делоиещё 2

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола от семидесяти Тита, ученика апостола Павла. В народе этот праздник называют днем Тита Листопадника.

Предки на Руси в день Тита Листопадника не ходили к водоемам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Крестьяне верили, что на Тита Листопадника можно загадать заветное желание. Рано утром над баночкой с чайным грибом они шептали свое желание. Главное, чтобы оно было добрым, иначе не сбудется.

Приметы 7 сентября запрещали проводить магические обряды в дождливую погоду. Кроме того, нельзя было строить дома, делать ремонт или подходить к водоемам.

Наши предки в этот день внимательно следили за природой, пишет «ТОЛК». Большой урожай зерна предвещал холодную зиму, а много грибов в лесу говорили, что она еще и затянется. Забирающиеся на крыши перелетные птицы предсказывали скорое ненастье.

Места,ПРЕДОК,
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