В Эдинбурге найден тайный проход на всеми забытую площадь

Рабочие во время ремонта в баре в Эдинбурге, Великобритания, нашли тайный выход на несуществующую и всеми забытую площадь. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Паб Oz Bar ремонтировали после пожара. В ходе работ строители обнаружили арочный проход. Арка, построенная в XVII веке, была скрыта под несколькими слоями штукатурки, и никто не знал о ее существовании.

Обнаружив конструкцию, строители сообщили об этом владельцу бара Иэну Понтону — мужчина сразу приехал в бар. «Им пришлось убрать несколько слоев дерева и железа, которые находились поверх штукатурки. Когда все эти слои были убраны, стала видна арка», — пояснил мужчина.

Владелец бара предположил, что стена могла быть связана с магазином мебели. Он не представлял, что конструкция может иметь такую историческую ценность. Оказалось, что найденный проход когда-то вел на несуществующую ныне и всеми забытую городскую площадь Браун-Сквер, где некогда собиралась городская элита. Со временем она была застроена.

Понтон решил сохранить арку в интерьере. Он собирается подсветить ее, чтобы привлечь внимание посетителей.