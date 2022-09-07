В Эдинбурге найден тайный проход на всеми забытую площадь

Рабочие во время ремонта в баре в Эдинбурге, Великобритания, нашли тайный выход на несуществующую и всеми забытую площадь. Об этом сообщает The Mirror.
Паб Oz Bar ремонтировали после пожара. В ходе работ строители обнаружили арочный проход. Арка, построенная в XVII веке, была скрыта под несколькими слоями штукатурки, и никто не знал о ее существовании.
Обнаружив конструкцию, строители сообщили об этом владельцу бара Иэну Понтону — мужчина сразу приехал в бар. «Им пришлось убрать несколько слоев дерева и железа, которые находились поверх штукатурки. Когда все эти слои были убраны, стала видна арка», — пояснил мужчина.
Владелец бара предположил, что стена могла быть связана с магазином мебели. Он не представлял, что конструкция может иметь такую историческую ценность. Оказалось, что найденный проход когда-то вел на несуществующую ныне и всеми забытую городскую площадь Браун-Сквер, где некогда собиралась городская элита. Со временем она была застроена.
Понтон решил сохранить арку в интерьере. Он собирается подсветить ее, чтобы привлечь внимание посетителей.
Ранее сообщалось, что владельцы популярного салона красоты Adele’s Hair Beauty and Well-Being в британском городе Ранкорн, графство Чешир, удивились, когда решили сделать ремонт и обнаружили в помещении потайную дверь, за которой скрывалась жуткая комната. С правой и с левой части комнаты находился заблокированный проход, а еще одну стену закрывало большое пугающее зеркало.