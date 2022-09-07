Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт раскрыл тайны «города-призрака» в Намибии

Волгоградская правда

В Южной Африке есть заброшенный город Колманскоп, который когда-то был процветающим местом по добыче алмазов.

Эксперт раскрыл тайны «города-призрака» в Намибии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Чаще всего городами-призраками называются заброшенные населенные пункты, архитектурный ландшафт которых остается почти в том же самом состоянии, что и в момент, когда их покинули последние жители. Каждая заброшенная обитель имеет свою печальную историю.

Эксперт Чен Мэйхуэй рассказал, что когда-то в городе-призраке в Намибии кипела жизнь: состоятельные жители алмазного города выращивали здесь редкие цветы и деревья. Сюда приезжали артисты со всего мира, пишет NVL.

Казалось, ничего не предвещало беды. Однако залежи алмазов истощились, а рудники, в свою очередь, закрылись. Теперь бывший населенный пункт представляет собой разрушающиеся здания, манящие туристов.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители