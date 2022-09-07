Эксперт раскрыл тайны «города-призрака» в Намибии

В Южной Африке есть заброшенный город Колманскоп, который когда-то был процветающим местом по добыче алмазов.

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Чаще всего городами-призраками называются заброшенные населенные пункты, архитектурный ландшафт которых остается почти в том же самом состоянии, что и в момент, когда их покинули последние жители. Каждая заброшенная обитель имеет свою печальную историю.

Эксперт Чен Мэйхуэй рассказал, что когда-то в городе-призраке в Намибии кипела жизнь: состоятельные жители алмазного города выращивали здесь редкие цветы и деревья. Сюда приезжали артисты со всего мира, пишет NVL.