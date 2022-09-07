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1 час назад

В Испании на будущей плантации авокадо обнаружили большой мегалитический комплекс

Theartnewspaper.ru

Археологи, работающие на территории объекта, возраст которого составляет около 7 тыс. лет, каталогизировали более 500 менгиров.

В Испании на будущей плантации авокадо обнаружили большой мегалитический комплекс
Фото: TheArtNewsPaper.ruTheArtNewsPaper.ru

На юге Испании обнаружили один из крупнейших мегалитических комплексов Европы. Работающие в Ла-Торре-Ла-Ханера неподалеку от города Уэльва археологи нашли выдающееся число менгиров, дольменов, каменных кругов и курганов, составляющих одну из самых интересных доисторических находок в этом регионе.

Работы на земельном участке площадью 600 га начались в 2018 году после того, как его обследовали перед тем, как разбить здесь плантацию авокадо. Было известно, что в этом районе есть мегалиты, но по своим масштабам находка оказалась беспрецедентной. The Guardian приводит слова одного из руководителей проекта Хосе Антонио Линареса, который отметил, что «это самая большая и разнообразная группа мегалитов на всем Иберийском полуострове».

В недавно опубликованной в журнале Trabajos de Prehistoria статье рассказывается, что в этих раскопках удалось обнаружить 526 древних менгиров, большинство из которых были опрокинуты. Кроме того, на территории есть мегалитические гробницы (дольмены) и каменные круги, возраст которых составляет около 7 тыс. лет. Подавляющее число камней происходит из того же региона. Авторы статьи приходят к выводу, что это уникальная находка для Иберийского полуострова.

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