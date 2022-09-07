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2 часа назад

Фестиваль «ЖИЗА» 11 сентября в «Главклубе»

Партнерский материал

11 сентября на сцене «Главклуба» пройдет фестиваль «ЖИЗА» с участием самых ядерных команд российской альтернативной металл-сцены.

Фестиваль «ЖИЗА» 11 сентября в «Главклубе»
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

«ЖИЗА» — новый многодневный музыкальный фестиваль, и каждый день свой движ, своя атмосфера. 11 сентября станет днем альтернативного металла. Кто-то назовет это возвращением 2007 года или каким-то другим запоздалым переворотом календаря, но правда в том, что это будет очень мощно. Никакой жалости, никакой пощады. Настоящий ядерный апокалипсис на отдельно взятом танцполе в центре столицы.

Зацените лайн-ап: ##### («5 diez»), «7000$», «Ауткаст», «The Korea» и «Ермак»! Еще остались какие-то вопросы? То-то же! Теперь вы знаете, что делать. Шнуруем покрепче кеды, а телефоны и лопатники прячем в такие карманы, которые можно надежно застегнуть. Разминаем голосовые связки и колени. Вас ждет несколько часов лютого слэма, серклпитов и стен смерти. Все как мы любим! Да, это ЖИЗА, друзья.

Начало в 18:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

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