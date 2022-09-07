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2 часа назад

Глеб Самойлоff & «The Matrixx» 9 сентября в «Главклубе»

Партнерский материал

9 сентября на сцене «Главклуба» пройдет единственный этой осенью московский сольный концерт Глеба Самойлова & «The MATRIXX».

Глеб Самойлоff & «The Matrixx» 9 сентября в «Главклубе»
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

После солдаута на корабле в августе группу завалили просьбами сделать еще один концерт. Долго уговаривать не пришлось, и Глеб Самойлов & «The MATRIXX» решили сделать специальный концерт в Москве, который точно сможет вместить всех желающих. Это шоу станет единственным выступлением группы этой осенью в столице. Артисты исполнят все собственные хиты и, конечно, не обойдется без ключевых песен «Агаты Кристи».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

Места,Глеб Самойлов,
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