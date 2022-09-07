Глеб Самойлоff & «The Matrixx» 9 сентября в «Главклубе»

9 сентября на сцене «Главклуба» пройдет единственный этой осенью московский сольный концерт Глеба Самойлова & «The MATRIXX».
После солдаута на корабле в августе группу завалили просьбами сделать еще один концерт. Долго уговаривать не пришлось, и Глеб Самойлов & «The MATRIXX» решили сделать специальный концерт в Москве, который точно сможет вместить всех желающих. Это шоу станет единственным выступлением группы этой осенью в столице. Артисты исполнят все собственные хиты и, конечно, не обойдется без ключевых песен «Агаты Кристи».
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.
Больше информации на сайте.