Найдены доисторические памятники в Аравийской пустыне

Археологи из Оксфордского университета (Великобритания) использовали спутниковые снимки, чтобы найти и нанести на карту более 350 монументальных охотничьих сооружений, известных как «воздушные змеи пустыни» в северной части Саудовской Аравии и южном Ираке. Большинство объектов ранее никогда не были задокументированы. Научная статья вышла в журнале Holocene, об исследовании сообщили в университете.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Под пристальным вниманием ученых оказался регион вокруг пустыни Нефуд, малоизученная область.

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Конструкции, названные первыми пилотами первых самолетов «воздушными змеями», состоят из низких каменных стен, образующих ограждение «головы», и ряда направляющих стен, иногда длиной в несколько километров. Считается, что сооружения использовались для того, чтобы направить дичь (по большей части газелей) в район, где ее можно было поймать или убить. Сооружения датированы IX тысячелетием до н.э., периодом неолита.

«Воздушных змеев» нелегко наблюдать с земли, однако спутниковые изображения позволили даже открыть новые. Хотя такие структуры уже хорошо известны в восточной Иордании и на юге Сирии, новые результаты показывают их распространение более чем на 400 км дальше на восток через северную часть Саудовской Аравии, причем некоторые также впервые обнаружены в южном Ираке.

Руководитель исследования доктор Майкл Фрэдли сказал: «Обнаруженные нами структуры свидетельствуют о сложном, обдуманном строительстве. Что касается размера, "головы" "воздушных змеев" могут быть более 100 метров в ширину, но направляющие стены ("струны") могут быть невероятно длинными. В некоторых случаях уцелевшие части стен идут почти по прямой линии на протяжении более 4 километров, часто по очень разнообразному рельефу. То, как эти структуры были спроектированы и построены, показывает высокий уровень инженерных способностей людей эпохи неолита».

Для создания и обслуживания «воздушных змеев» на протяжении поколений необходимо было координировать значительные ресурсы. Исследователи предполагают, что преувеличенный масштаб и форма сооружений могут быть выражением статуса, идентичности и владения территорией. Появление «воздушных змеев» на наскальных рисунках в Иордании, предполагает, что они занимали важное место в символической и ритуальной сферах неолитических народов этого региона.

Эти сооружения заметно контрастируют по своим масштабам с любыми другими свидетельствами архитектуры периода раннего голоцена. Скорее всего, строители этих воздушных змеев жили во временных сооружениях, сделанных из органических материалов, которые не оставили следов.