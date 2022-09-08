Усадьба Шакир-солдата: как унтер-офицер мечтал о Марокко

Памятником конца XIX века вновь занялись реставраторы.

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В конце прошлой недели в доме Шакир-солдата на улице Тукая начались реставрационные работы — снимается часть штукатурки, открывается кирпичная кладка. Редкий памятник архитектуры в этой части города, возможно, превратится в офисный центр.

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Шакирзян накопил денег

Усадьба Шакирзяна Шамсутдинова — это главный дом и доходный дом (Тукая, 16 и 14), а также конюшня, каретник, баня и флигели. Сохранилось только то, что стоит на красной линии.

Шамсутдинов родился в 1839 году, он был младшим из пятерых братьев, до него родились Шагабдин (видимо, Шагабутдин), Назигутдин, Тазютдин, Сабирзян. Был он не купцом, а мещанином, как и его потомки. Денег накопил во время военной службы, отсюда и прозвище. Вышел в отставку унтер-офицером (начальствующий нижний чин в царской армии), скопив изрядный капитал.

Сначала у него был здесь полукаменный дом. В 1883 году Шакир-солдат купил соседнюю землю мещанки Гульбании Кайбич, в 1891-м присоединил владения крестьянки Гафии Монастыревой-Яушевой, а также территорию у мечети. Постепенно здания перестраивались, превращались из одноэтажных в двухэтажные, из полукаменных — в каменные, объединялись. По моде конца века объект следовал идее модерна — неповторяемости фасадов, при этом, конечно, здесь немало и от популярной в Казани эклектики. Основные работы проходили в 1895—1898 годы. Более мелкие постройки образовывали хозяйственный двор. Понять и оценить внушительный облик усадьбы той эпохи лучше всего, рассматривая ее сверху. После смерти Шакир-солдата домом владели его жена Бахрель-Хаят и дети — Сабирзян, Галимзян и Минлибика.

Сейчас вокруг него почти не осталось старинных зданий, но и раньше дом Шамсутдинова выделялся своей несимметричностью и необычным обликом, навеянным строениями Андалусии и Марокко. Здесь есть небольшая башенка, балкон, мансарда с шатром.

Бывшая коммуналка

В 1902 году усадьба пострадала во время пожара — тогда в Старо-Татарской слободе сгорело более 300 домов. А в 1918 году и вовсе превратилась в коммуналку. Последний капитальный ремонт в ней проводился в 1973 году, тогда главный дом лишился черной лестницы и печей, зато сохранилась парадная лестница. Деревянная дверь перед ней исчезла в 2006 году.

Убрана была также сквозная арка в правом ризалите (часть здания, выступающая за основную линию фасада).

В 2012—2014 гг. здания усадьбы прошли через реставрацию, проведенную силами инвестиционной группы компаний ASG, по проекту Ляйли Сайфуллиной, доцента кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия КГАСУ. Она подробно рассказала об истории владений Шакир-солдата в современном журнале "Мир искусств".

С тех пор здание вновь начало ветшать, покрываться трещинами. Как подтвердила ведущая авторский надзор архитектор Ольга Гринина, штукатурку снимают для того, чтобы посмотреть состояние кирпичной кладки. Все действия на объекте под контролем.

— На данный момент на объекте проводятся ремонтные работы фасада в соответствии с разрешением от комитета, — уточнили представители собственника. — Разрешение на установку лесов так же имеется. Демонтируются непрочные слои штукатурного слоя. Оголяется кирпичная кладка. Часть фасада по утвержденному эскизу должна быть в кирпиче, но кирпичная кладка в плохом состоянии и выглядит неэстетично. В данный момент вскрываем штукатурку для дальнейшего определения совместно с ГАПом, в каком виде оставлять фасад — штукатурим или в кирпиче, или комбинированно.