Детские черепа в гробах-колодах найдены на острове Чингис

О шокирующей находке на острове Чингис рассказал VN.ru историк и путешественник Вячеслав Карманов. На берегу Обского моря тургруппой было обнаружено размытое водой старинное кладбище с останками людей в гробах-колодах, в которых провожали в последний путь сибиряков-первопоселенцев.

Фото: VN.ru VN.ru

Историк и путешественник Вячеслав Карманов возит туристов по интересным местам Новосибирской области не первый год. Одна из самых привлекательных точек для любителей краеведения – остров Чингис в Ордынском районе, образовавшийся после затопления Новосибирского водохранилища, или, как называют его между собой новосибирцы, Обского моря.

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Группа туристов вместе с гидом обнаружила на острове в пяти километрах от села Чингис старое кладбище, обнажившееся после размытия берегов водохранилища. «Лежат на берегу Обского моря долбленые колоды первопоселенцев, куски черепов детей, выбеленные солнцем кости и тлеющие под небом гробы», - рассказывает Вячеслав Карманов.

По словам историка, после обнаружения кладбища он вместе с товарищем поднял архивные документы в Барнауле. Кладбище близ Чингиса датируется 1724 годом. Подобные же долбленые гробы-колоды только подтвердили догадку гида – в таких хоронили сибиряков-первопоселенцев.

По рассказам местных жителей, захоронение на берегу размывается годами. Сейчас просто лежат останки с «разной степенью интенсивности разложения». «Главный интерес в том, что помимо гробов торчат деревянные гробы-колоды. Это первые жители Новосибирской области – первопоселенцы, в таких хоронили до конца XVIII века, - говорит историк. – Это страница истории Новосибирской области, детально не изученная. Эти захоронения могут дать богатый материал о том, как жили люди, чем болели».

Вячеслав Карманов сетует, что старинный погост будет уничтожен, так и оставшись неисследованным. По его словам, он обратился в администрацию Чингисского сельского поселения, но там ему ответили, что никаких черепов на берегу нет. В субботу, 3 сентября, Вячеслав вновь съездил на остров.

«Всё там и никуда не делось. Рассказали всем, кому только можно: СМИ, местной администрации, учёным. Всё по-прежнему. Все про это знают годами, и никому нет дела?»,

- печалится историк.

Мы связались с администрацией Чингисского сельсовета Ордынского района. Нам сообщили, что найти захоронения не могут и утверждают, что фото сделаны на другой территории, хотя и не отрицают, что по весне, когда вода уходит, изредка можно встретить часть старых погостов.

«Перед затоплением, когда водохранилище строили, затапливали по берегу села. В зону затопления уходили и старые кладбища. Со временем эти берега размываются и кладбища, в принципе, уже размыты. Весной, когда вода уходит, их можно увидеть. А летом и в сентябре ничего не видно, вода далеко заходит, - рассказала глава администрации Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Ольга Кандаурова. - Мы сами уже давно не видим ничего, все берега размыло. Говорят, что где-то что-то видел. Фотографии сделаны не с наших мест, мы сами найти это не можем».

Ранее мы писали о карте затопленных церквей, разрушенных советской властью в 30-е годы прошлого века, а после затопленные Обским водохранилищем при строительстве Новосибирской ГЭС в 50-х. Когда-то здесь жили люди, стояли дома, сараи и бани, здесь были кладбища, которые теперь размывают воды Обского моря.