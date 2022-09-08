Ископаемую выдру размером с льва нашли в Эфиопии

В древности в Эфиопии обитали выдры, которые по размерам не уступали современным львам. Останки одного из таких существ нашли французские ученые из Университета Пуатье, сообщает Comptes Rendus Palevol.

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Возраст выдры оценили в 2,5 миллиона лет. Исследователям удалось обнаружить зубы и бедренную кость длиной 3,6 метра. Анализ фрагментов скелета показал, что при жизни животное весило около 200 килограммов (для сравнения, современные выдры весят максимум шесть кг).

«Это самая крупная выдра, которая когда-либо бродила по Земле»,

– заключили авторы научной работы.

Виду присвоили научное название Enhydriodon omoensis в честь места, где он был обнаружен – Нижней долины Омо. Изотопный анализ зубов показал, что выдра не вела исключительно водный образ жизни, как ее нынешние сородичи. Она охотилась как на водоплавающих существ, так и на сухопутных животных.

По мнению исследователей, выдра жила рядом с древними гоминидами в Африке. Причиной вымирания вида назвали климатические изменения, когда влажные условия сменились засушливыми. Но, возможно, свою роль сыграло и вторжение ранних людей в их естественную среду обитания.

Другое исследование показало, что семейство гигантских выдр населяло Африку и Евразию от шести до двух миллионов лет назад. В 2017 году ученые нашли скелет выдры размером с волка на юге Китая. Вес этого животного достигал 50 килограммов, и оно обладало очень мощными челюстями, способными прокусить раковины моллюсков.

Ученые полагают, что в свое время гигантские выдры были высшими хищниками своих экосистем. Но около двух миллионов лет назад они полностью вымерли.