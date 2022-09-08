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38 минут назад

День города в Москве 2022: дата, программа мероприятий

Катя Кобышева

Традиционно в Москве отмечается день города в начале сентября. В 2022 году праздник пройдет в выходные 10-11 сентября. «Рамблер рассказывает, как в Москве начали праздновать день города и что ждет жителей столицы и тех, кто приехал в гости, в этом году.

День города в Москве 2022: дата, программа мероприятий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С чего все началось

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Точкой отсчета принято считать 1147 год, когда появилось первое упоминание о Москве в летописях. А первый юбилей — 700-летие — отметили 1 января 1847 года. Правда особых торжеств не проводили, дело ограничилось небольшой заметкой в газете.

Спустя сто лет, в 1947 году, когда Москве исполнялось 800 лет, устроили первый, по-настоящему большой праздник. В спортивном параде в честь Дня города участвовали 7200 юношей и девушек, также прошел важный матч за первенство СССР по футболу, в котором команда ЦДКА выиграла у «Торпедо». 7 сентября 1947 года заложили памятник Юрию Долгорукому, основавшему Москву, и первые столичные высотки, ставшие знаменитыми на весь мир. А вечером был салют. Кстати, в честь 800-летия Москвы назвали одну из городских улиц.

Следующая важная дата — 850-летие. Тогда открыли мост «Багратион», заложили Музей археологии на Манежной площади и начали строительство парка 850-летия Москвы в районе Марьино.

В этом году Москва отмечает 875-й день рождения. Программу праздничных мероприятий выбирали горожане, которые голосовали на портале «Активный гражданин».

Программа праздничных мероприятий на День города

Фестиваль «Москва в движении»

  • 10 11 сентября, Тверская улица

На Тверской улице будут выставлены арт-объекты на тему транспорта и промышленности, а также пройдут мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли, будет организован маркет от российских дизайнеров и многое другое.

Концерты на Поклонной горе

  • 10 сентября с 12:00 до 22:00, площадка у Музея Великой Отечественной войны
  • 11 сентября с 15:00 до 20:00, площадка у Музея Великой Отечественной войны

На концертах выступят Клава Кока, Николай Басков, Люся Чеботина, Лолита, Стас Костюшкин, Олег Газманов, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, Валерия, Хабиб и другие артисты. А кроме того, выступить смогут начинающие музыканты — будущие звезды.

«Движ фест» в «Музеоне»

  • 10 сентября с 12:00 до 21:00, улица Крымский Вал, владение 2
  • 11 сентября с 15:00 до 21:00, улица Крымский Вал, владение 2

Некоторые артисты выступят и на Поклонной горе, и в Музеоне. Со сцене «Музеона» москвичей поздравят известные и начинающие музыканты: Егор Крид, Sqwoz Bab, Jakone и A.V.G, Леша Свик, Elvira Т, Валя Карнавал, Mary Gu, Маяк, Асия и Люся Чеботина.

Благотворительный фестиваль «Добрая Москва»

  • 10 сентября с 12:00 до 21:00, Цветной бульвар
  • 11 сентября с 15:00 до 20:00, Цветной бульвар

Многие хотят делать добрые дела, но не знают как. Общественные организации и благотворительные фонды расскажут о том, как можно помочь и что нужно для этого сделать. А кроме того, запланированы, творческие мастер-классы, ярмарка с товарами, созданными подопечными фондов, и концерт.

Фестиваль моды #GaidFashionStyle

  • 9 11 сентября с 10:00 до 21:00, Дом культуры «Гайдаровец»

На арт-маркете будут представлены работы известных дизайнеров, которые участвовали в московской неделе моды: одежда, украшения, аксессуары, в том числе изделия ручной работы. Гости смогут посетить модные показы, мастер-классы по созданию скетч-эскизов, послушать лекции с экспертами по стилю. Вход свободный.

Карнавал четырех стихий в Рублево

  • 10 сентября с 16:00 до 21:00, площадь перед культурным центром «Рублево»

В программе — карнавальное шествие, творческие мастер-классы, выставка арт-объектов, выступления артистов. Также гостям будут доступны интерактивные зоны, игровые площадки, фотозоны, фудкорты, а вечером — дискотека и фейерверк.

Бесплатные экскурсии

  • 10 сентября с 12:00 до 20:00, Музей Москвы

Узнать много нового и весьма любопытного можно на экскурсиях: сталинские высотки, московские дворики и другие классные места города. Участникам расскажут об истории отношений Москвы и Санкт-Петербурга. Экскурсии бесплатные, но для участия нужно зарегистрироваться.

Добрый фестиваль «Город неравнодушных»

  • 10–11 сентября с 11:00 до 22:00, Парк Горького

В Парке Горького соберутся волонтеры, любители активного образа жизни и все неравнодушные москвичи, которые стремятся помогать нуждающимся. На фестивале выступят артисты, пройдут мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Кстати, здесь же моэно узнать о работе благотворительных фондов и о том, как можно помочь тем, кому помощь очень нужна.

Классика на Павелецкой площади

  • 10 сентября с 12:00 до 21:00, площадь перед Павелецким вокзалом
  • 11 сентября с 15:00 до 20:00, площадь перед Павелецким вокзалом

Новый центр притяжения в столице — ландшафтный парк на Павелецкой площади. Здесь можно будет послушать классическую музыку, отрывки из опер и популярные мелодии в исполнении симфонических оркестров.

Для тех, кто не хочет уезжать далеко от дома

На самом деле, чтобы поучаствовать в празднике, необязательно уезжать далеко от дома, в каждом районе пойдут свои мероприятия, куда можно прийти всей семьей, включая самых маленьких. Время проведения общее: 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

САО

  • Парк «Ходынское поле»
  • Парк «Ангарские пруды»

ЮАО

  • Парк «Царицыно»
  • Музей-заповедник «Коломенское»
  • Парк им. Ю. М. Лужкова

ЗАО

  • Район Солнцево — улица Щорса, дом 6
  • Район Ново-Переделкино — улица Лукинская, дом 12
  • Парк 50-летия Октября
  • Парк «Фили»

ВАО

  • Измайловский парк
  • Перовский парк
  • Парк «Сокольники»

СВАО

  • Бабушкинский парк
  • Сквер по Олонецкому проезду
  • Гончаровский парк
  • Лианозовский парк

СЗАО

  • Ландшафтный парк «Митино»
  • Парк «Северное Тушино»

ЮВАО

  • Набережная Москвы-реки, парк «Печатники»
  • Парк «Кузьминки»

ЮЗАО

  • Детский ландшафтный парк в Южном Бутове
  • Усадьба Воронцово

ТиНАО

  • Городской округ Троицк — Академическая площадь
  • Поселение Московский — Центральная площадь, дом 19, перед ДК
  • «Московский»

ЗелАО

  • Зеленоград, Центральная площадь, дом 1

ЦАО

  • Парк «Зарядье». Время начала шоу отличается от других парков. 10 сентября — с 14:00 до 22:00, 11 сентября — с 14:00 до 20:00
  • Московский городской сад «Эрмитаж»
  • Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана
  • Парк «Красная Пресня»
  • Парк «Таганский»

Где посмотреть салют на День города в Москве

На самом деле фейерверки можно увидеть, находясь практически в любой точке Москвы. Запоминайте время и дату: 10 сентября, 21.00. Но лучше всего салют смотреть в непосредственной близости, например, здесь:

  • Парк Победы
  • Парк «Фили»
  • Москворецкая набережная — между Парящим и Большим Москворецким мостами
  • Московский городской сад «Эрмитаж»
  • Парк Горького
  • Таганский парк
  • Парк «Красная Пресня»
  • Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана
  • Измайловский парк
  • Перовский парк
  • Парк «Сокольники»
  • Акватория Москвы-реки — напротив ул. Гурьянова, 31, баржа
  • Парк «Кузьминки»
  • Парк «Ходынское поле»
  • Парк им. Ю. М. Лужкова
  • Ландшафтный парк «Митино»
  • Парк «Северное Тушино»
  • Бабушкинский парк
  • Лианозовский парк
  • Южное Бутово — ул. Кадырова
  • Усадьба Воронцово
  • Троицк — улица Физическая, вблизи Пожарной части №42
  • Озерная аллея, 4, стр. 2
Места,Клава Кока,Стас Костюшкин,Юрий Долгорукий,Олег Газманов,Крид,Григорий Лепс,Николай Басков,Ольга Серябкина,Торпедо,Эрмитаж,
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