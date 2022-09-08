День города в Москве 2022: дата, программа мероприятий

Традиционно в Москве отмечается день города в начале сентября. В 2022 году праздник пройдет в выходные 10-11 сентября. «Рамблер рассказывает, как в Москве начали праздновать день города и что ждет жителей столицы и тех, кто приехал в гости, в этом году.
Точкой отсчета принято считать 1147 год, когда появилось первое упоминание о Москве в летописях. А первый юбилей — 700-летие — отметили 1 января 1847 года. Правда особых торжеств не проводили, дело ограничилось небольшой заметкой в газете.
Спустя сто лет, в 1947 году, когда Москве исполнялось 800 лет, устроили первый, по-настоящему большой праздник. В спортивном параде в честь Дня города участвовали 7200 юношей и девушек, также прошел важный матч за первенство СССР по футболу, в котором команда ЦДКА выиграла у «Торпедо». 7 сентября 1947 года заложили памятник Юрию Долгорукому, основавшему Москву, и первые столичные высотки, ставшие знаменитыми на весь мир. А вечером был салют. Кстати, в честь 800-летия Москвы назвали одну из городских улиц.
Следующая важная дата — 850-летие. Тогда открыли мост «Багратион», заложили Музей археологии на Манежной площади и начали строительство парка 850-летия Москвы в районе Марьино.
В этом году Москва отмечает 875-й день рождения. Программу праздничных мероприятий выбирали горожане, которые голосовали на портале «Активный гражданин».
На Тверской улице будут выставлены арт-объекты на тему транспорта и промышленности, а также пройдут мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли, будет организован маркет от российских дизайнеров и многое другое.
На концертах выступят Клава Кока, Николай Басков, Люся Чеботина, Лолита, Стас Костюшкин, Олег Газманов, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, Валерия, Хабиб и другие артисты. А кроме того, выступить смогут начинающие музыканты — будущие звезды.
Некоторые артисты выступят и на Поклонной горе, и в Музеоне. Со сцене «Музеона» москвичей поздравят известные и начинающие музыканты: Егор Крид, Sqwoz Bab, Jakone и A.V.G, Леша Свик, Elvira Т, Валя Карнавал, Mary Gu, Маяк, Асия и Люся Чеботина.
Многие хотят делать добрые дела, но не знают как. Общественные организации и благотворительные фонды расскажут о том, как можно помочь и что нужно для этого сделать. А кроме того, запланированы, творческие мастер-классы, ярмарка с товарами, созданными подопечными фондов, и концерт.
На арт-маркете будут представлены работы известных дизайнеров, которые участвовали в московской неделе моды: одежда, украшения, аксессуары, в том числе изделия ручной работы. Гости смогут посетить модные показы, мастер-классы по созданию скетч-эскизов, послушать лекции с экспертами по стилю. Вход свободный.
В программе — карнавальное шествие, творческие мастер-классы, выставка арт-объектов, выступления артистов. Также гостям будут доступны интерактивные зоны, игровые площадки, фотозоны, фудкорты, а вечером — дискотека и фейерверк.
Узнать много нового и весьма любопытного можно на экскурсиях: сталинские высотки, московские дворики и другие классные места города. Участникам расскажут об истории отношений Москвы и Санкт-Петербурга. Экскурсии бесплатные, но для участия нужно зарегистрироваться.
В Парке Горького соберутся волонтеры, любители активного образа жизни и все неравнодушные москвичи, которые стремятся помогать нуждающимся. На фестивале выступят артисты, пройдут мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Кстати, здесь же моэно узнать о работе благотворительных фондов и о том, как можно помочь тем, кому помощь очень нужна.
Новый центр притяжения в столице — ландшафтный парк на Павелецкой площади. Здесь можно будет послушать классическую музыку, отрывки из опер и популярные мелодии в исполнении симфонических оркестров.
На самом деле, чтобы поучаствовать в празднике, необязательно уезжать далеко от дома, в каждом районе пойдут свои мероприятия, куда можно прийти всей семьей, включая самых маленьких. Время проведения общее: 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.
На самом деле фейерверки можно увидеть, находясь практически в любой точке Москвы. Запоминайте время и дату: 10 сентября, 21.00. Но лучше всего салют смотреть в непосредственной близости, например, здесь: