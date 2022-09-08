День города в Москве 2022: дата, программа мероприятий

Традиционно в Москве отмечается день города в начале сентября. В 2022 году праздник пройдет в выходные 10-11 сентября. «Рамблер рассказывает, как в Москве начали праздновать день города и что ждет жителей столицы и тех, кто приехал в гости, в этом году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С чего все началось

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Точкой отсчета принято считать 1147 год, когда появилось первое упоминание о Москве в летописях. А первый юбилей — 700-летие — отметили 1 января 1847 года. Правда особых торжеств не проводили, дело ограничилось небольшой заметкой в газете.

Спустя сто лет, в 1947 году, когда Москве исполнялось 800 лет, устроили первый, по-настоящему большой праздник. В спортивном параде в честь Дня города участвовали 7200 юношей и девушек, также прошел важный матч за первенство СССР по футболу, в котором команда ЦДКА выиграла у «Торпедо». 7 сентября 1947 года заложили памятник Юрию Долгорукому, основавшему Москву, и первые столичные высотки, ставшие знаменитыми на весь мир. А вечером был салют. Кстати, в честь 800-летия Москвы назвали одну из городских улиц.

Следующая важная дата — 850-летие. Тогда открыли мост «Багратион», заложили Музей археологии на Манежной площади и начали строительство парка 850-летия Москвы в районе Марьино.

В этом году Москва отмечает 875-й день рождения. Программу праздничных мероприятий выбирали горожане, которые голосовали на портале «Активный гражданин».

Программа праздничных мероприятий на День города

Фестиваль «Москва в движении»

10 11 сентября, Тверская улица

На Тверской улице будут выставлены арт-объекты на тему транспорта и промышленности, а также пройдут мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли, будет организован маркет от российских дизайнеров и многое другое.

Концерты на Поклонной горе

10 сентября с 12:00 до 22:00, площадка у Музея Великой Отечественной войны

11 сентября с 15:00 до 20:00, площадка у Музея Великой Отечественной войны

«Движ фест» в «Музеоне»

10 сентября с 12:00 до 21:00, улица Крымский Вал, владение 2

11 сентября с 15:00 до 21:00, улица Крымский Вал, владение 2

Некоторые артисты выступят и на Поклонной горе, и в Музеоне. Со сцене «Музеона» москвичей поздравят известные и начинающие музыканты: Егор Крид, Sqwoz Bab, Jakone и A.V.G, Леша Свик, Elvira Т, Валя Карнавал, Mary Gu, Маяк, Асия и Люся Чеботина.

Благотворительный фестиваль «Добрая Москва»

10 сентября с 12:00 до 21:00, Цветной бульвар

11 сентября с 15:00 до 20:00, Цветной бульвар

Многие хотят делать добрые дела, но не знают как. Общественные организации и благотворительные фонды расскажут о том, как можно помочь и что нужно для этого сделать. А кроме того, запланированы, творческие мастер-классы, ярмарка с товарами, созданными подопечными фондов, и концерт.

Фестиваль моды #GaidFashionStyle

9 11 сентября с 10:00 до 21:00, Дом культуры «Гайдаровец»

На арт-маркете будут представлены работы известных дизайнеров, которые участвовали в московской неделе моды: одежда, украшения, аксессуары, в том числе изделия ручной работы. Гости смогут посетить модные показы, мастер-классы по созданию скетч-эскизов, послушать лекции с экспертами по стилю. Вход свободный.

Карнавал четырех стихий в Рублево

10 сентября с 16:00 до 21:00, площадь перед культурным центром «Рублево»

В программе — карнавальное шествие, творческие мастер-классы, выставка арт-объектов, выступления артистов. Также гостям будут доступны интерактивные зоны, игровые площадки, фотозоны, фудкорты, а вечером — дискотека и фейерверк.

Бесплатные экскурсии

10 сентября с 12:00 до 20:00, Музей Москвы

Узнать много нового и весьма любопытного можно на экскурсиях: сталинские высотки, московские дворики и другие классные места города. Участникам расскажут об истории отношений Москвы и Санкт-Петербурга. Экскурсии бесплатные, но для участия нужно зарегистрироваться.

Добрый фестиваль «Город неравнодушных»

10–11 сентября с 11:00 до 22:00, Парк Горького

В Парке Горького соберутся волонтеры, любители активного образа жизни и все неравнодушные москвичи, которые стремятся помогать нуждающимся. На фестивале выступят артисты, пройдут мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Кстати, здесь же моэно узнать о работе благотворительных фондов и о том, как можно помочь тем, кому помощь очень нужна.

Классика на Павелецкой площади

10 сентября с 12:00 до 21:00, площадь перед Павелецким вокзалом

11 сентября с 15:00 до 20:00, площадь перед Павелецким вокзалом

Новый центр притяжения в столице — ландшафтный парк на Павелецкой площади. Здесь можно будет послушать классическую музыку, отрывки из опер и популярные мелодии в исполнении симфонических оркестров.

Для тех, кто не хочет уезжать далеко от дома

На самом деле, чтобы поучаствовать в празднике, необязательно уезжать далеко от дома, в каждом районе пойдут свои мероприятия, куда можно прийти всей семьей, включая самых маленьких. Время проведения общее: 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

САО

Парк «Ходынское поле»

Парк «Ангарские пруды»

ЮАО

Парк «Царицыно»

Музей-заповедник «Коломенское»

Парк им. Ю. М. Лужкова

ЗАО

Район Солнцево — улица Щорса, дом 6

Район Ново-Переделкино — улица Лукинская, дом 12

Парк 50-летия Октября

Парк «Фили»

ВАО

Измайловский парк

Перовский парк

Парк «Сокольники»

СВАО

Бабушкинский парк

Сквер по Олонецкому проезду

Гончаровский парк

Лианозовский парк

СЗАО

Ландшафтный парк «Митино»

Парк «Северное Тушино»

ЮВАО

Набережная Москвы-реки, парк «Печатники»

Парк «Кузьминки»

ЮЗАО

Детский ландшафтный парк в Южном Бутове

Усадьба Воронцово

ТиНАО

Городской округ Троицк — Академическая площадь

Поселение Московский — Центральная площадь, дом 19, перед ДК

«Московский»

ЗелАО

Зеленоград, Центральная площадь, дом 1

ЦАО

Парк «Зарядье». Время начала шоу отличается от других парков. 10 сентября — с 14:00 до 22:00, 11 сентября — с 14:00 до 20:00

Московский городской сад «Эрмитаж»

Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана

Парк «Красная Пресня»

Парк «Таганский»

Где посмотреть салют на День города в Москве

На самом деле фейерверки можно увидеть, находясь практически в любой точке Москвы. Запоминайте время и дату: 10 сентября, 21.00. Но лучше всего салют смотреть в непосредственной близости, например, здесь: