Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Знаменитые города, возведенные на болотах

Мира Маркина

О том, что Петр I возвел Санкт-Петербург в буквальном смысле на болоте, знает каждый школьник. Но мало кому известно, что и многие европейские города, включая столицы, тоже были построены на местах, где раньше располагались топи. Читайте о некоторых из них в материале «Рамблера».

Знаменитые города, возведенные на болотах
Фото: unsplashunsplash

Париж

Возможно, вы будете удивлены, но столица Франции, город любви с легкостью можно отнести к так называемым «болотным» городам. Все дело в том, что Париж был возведен на месте древнего города под названием Лютеция. О нем писали еще древние римляне, обозначая, что поселение находится в илистой местности, а на улицах города очень много грязи.

Москва

Само слово «москва» в переводе с финно-угорских языков означает «топкое место». В самых ранних описаний местности, где сейчас раскинулась столица России, она описывается как небольшой остров посреди болот и лесов.

Лондон

Отчасти «болотным» городом можно назвать и столицу Великобритании. Когда-то на том самом месте, где сегодня красуется Вестминстерский дворец, находилось огромное болото. Об этом есть сведения в первых упоминаниях о строительстве Лондона.

Берлин

О том, что Берлин построен на болотах, понятно уже из самого названия города. Как утверждают некоторые лингвисты, слово происходит от термина «berl», дословно означающего «болото». И действительно здесь задолго до возведения города находились луга и болота.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители