Знаменитые города, возведенные на болотах

О том, что Петр I возвел Санкт-Петербург в буквальном смысле на болоте, знает каждый школьник. Но мало кому известно, что и многие европейские города, включая столицы, тоже были построены на местах, где раньше располагались топи. Читайте о некоторых из них в материале «Рамблера».

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Париж

Возможно, вы будете удивлены, но столица Франции, город любви с легкостью можно отнести к так называемым «болотным» городам. Все дело в том, что Париж был возведен на месте древнего города под названием Лютеция. О нем писали еще древние римляне, обозначая, что поселение находится в илистой местности, а на улицах города очень много грязи.

Москва

Само слово «москва» в переводе с финно-угорских языков означает «топкое место». В самых ранних описаний местности, где сейчас раскинулась столица России, она описывается как небольшой остров посреди болот и лесов.

Лондон

Отчасти «болотным» городом можно назвать и столицу Великобритании. Когда-то на том самом месте, где сегодня красуется Вестминстерский дворец, находилось огромное болото. Об этом есть сведения в первых упоминаниях о строительстве Лондона.

Берлин