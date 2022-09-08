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1 час назад

Телеканал «Музыка Первого» наведет движ в парке «Музеон»

Партнерский материал

Прямая трансляция фестиваля «Движ Фест» пройдет на весь мир в эфире телеканала.

Телеканал «Музыка Первого» наведет движ в парке «Музеон»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

10 и 11 сентября телеканал «Музыка Первого» и Департамент культуры города Москвы проводят фестиваль хитовых треков «Движ Фест» в парке «Музеон». День города Москвы не будет скучным — его раскачают фрешмены и топовые артисты «Музыки Первого».

Масштабный open-air даст возможность выступить на сцене молодым исполнителям, чьи треки в этом году прослушивались на репите и возглавляли чарты, а имена оставались в тени.

Движ наведут: GAYAZOV$ BROTHER$, ХАБИБ, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, Леша Свик, Dabro, ElviraT, Люся Чеботина, PIZZA, Егор Шип, RASA, Рита Дакота, GAVRILINA, Karna.val, Фогель, SQWOZ BAB, Kambulat, Канги, Konfuz, Дорогой Дневник и много других крутых исполнителей.

Два дня подряд в парке «Музеон» будет греметь большой музыкальный марафон. Более 100 исполнителей, 12 часов живого звука, десятки новых имен превратятся в фестиваль «Движ Фест».

Кроме того, телеканал «Музыка Первого» зажжет под свежие хиты со зрителями по всему миру! 10 и 11 сентября в 15:00 мск на канале — прямая трансляция из парка «Музеон».

Вход на фестиваль «Движ Фест» свободный.

Наводим движ с «Музыкой Первого»!

Места,Рита Дакота,
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