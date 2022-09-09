Бефстроганов на офире и кулебяка из печи: 60 ярких гастрономических шоу

Шоу ведущих столичных шеф-поваров, которые демонстрируют, какие кулинарные шедевры можно приготовить на традиционных печах или оригинальных офирах, становятся одной из добрых традиций фестивальных площадок «Московских сезонов»! На фестивале «День города» таких локаций будет 19, поэтому все желающие смогут понаблюдать за работой настоящих мастеров!

Фото: пресс-служба пресс-служба

На бульварах Ореховом, Коптевском и Дмитрия Донского, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Перерве, Матвеевской, пересечении Соколово-Мещерской и Юровской, а также в 16 микрорайоне бульварной зоны в Зеленограде 9 сентября в 19:00 покажут, как на офире приготовить классическую сборную солянку московскую. 10 и 11 сентября в 13:00 гости узнают, как оригинально пожарить шашлык по-карски и подать его с гранатовым соусом, а в 15:00 из нежной говядины, приготовленной на открытом огне, появится тающий во рту бефстроганов.

пресс-служба

На площади Славы в Кузьминках, на улицах Городецкая, Хачатуряна, Митинская, Адмирала Руднева, Профсоюзная, в скверах у метро Некрасовка и по Олонецкому проезду (улица Сухонская) в пятницу в 19:00 ждут всех, кто хочет узнать секреты приготовления на офире московских щей с крепкими боровиками. В выходные в час дня пройдет мастер-класс по классическим пожарским котлетам, а в три часа дня посетители узнают, какими пикантными могут стать фрикадельки, если подавать их с ароматной баклажанной икрой.