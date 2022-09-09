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2 часа назад

Бефстроганов на офире и кулебяка из печи: на окружных площадках фестиваля «День города» пройдет порядка  60 ярких гастрономических шоу

Партнерский материал

Шоу ведущих столичных шеф-поваров, которые демонстрируют, какие кулинарные шедевры можно приготовить на традиционных печах или оригинальных офирах, становятся одной из добрых традиций фестивальных площадок «Московских сезонов»! На фестивале «День города» таких локаций будет 19, поэтому все желающие смогут понаблюдать за работой настоящих мастеров!

Бефстроганов на офире и кулебяка из печи: 60 ярких гастрономических шоу
Фото: пресс-службапресс-служба

На бульварах Ореховом, Коптевском и Дмитрия Донского, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Перерве, Матвеевской, пересечении Соколово-Мещерской и Юровской, а также в 16 микрорайоне бульварной зоны в Зеленограде 9 сентября в 19:00 покажут, как на офире приготовить классическую сборную солянку московскую. 10 и 11 сентября в 13:00 гости узнают, как оригинально пожарить шашлык по-карски и подать его с гранатовым соусом, а в 15:00 из нежной говядины, приготовленной на открытом огне, появится тающий во рту бефстроганов.

пресс-служба

На площади Славы в Кузьминках, на улицах Городецкая, Хачатуряна, Митинская, Адмирала Руднева, Профсоюзная, в скверах у метро Некрасовка и по Олонецкому проезду (улица Сухонская) в пятницу в 19:00 ждут всех, кто хочет узнать секреты приготовления на офире московских щей с крепкими боровиками. В выходные в час дня пройдет мастер-класс по классическим пожарским котлетам, а в три часа дня посетители узнают, какими пикантными могут стать фрикадельки, если подавать их с ароматной баклажанной икрой.

Секреты искусства приготовления блюд в печи раскроют на фестивальных площадках, которые расположены на улицах Теплый стан, Святоозерская и Ключевая. В 19:00 в пятницу здесь будут печь пирожки с начинкой из ливера и сладкой моркови, а 10 и 11 сентября в 13:00 расскажут, что нужно знать тем, кто хочет испечь пирожки с ягодами и терпким гречишным медом, а через два часа придет очередь настоящей сытной кулебяки с нежнейшим лососем.

Места,Дмитрий Донской,
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