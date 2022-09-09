Самые яркие концерты окружных площадок фестиваля «День города»

Вечера ближайших пятницы, субботы и воскресения подарят встречу с добрыми спектаклями, хорошей музыкой и яркими исполнителями всем, кто придет на окружные площадки фестиваля «День города». На сцены выйдут Валерия и Джиган, Олег Майами и Ирина Дубцова, Юля Волкова и Светлана Сурганова. Свои спектакли покажут талантливые актеры столичных театров.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Гости Коптевского бульвара смогут посмотреть яркие театральные постановки. Спектакли начинаются в 17:00 и 18:00. В пятницу сначала Театр Белая ворона представит спектакль «Городские мимы», а затем Пушкинский музыкальный театр - спектакль «Кот Леопольд». В субботу театр ДаМы пригласит на постановку «Секреты московских улиц», а артисты театра Сатирикон - на программу «Все об этом городе». В воскресенье театр-лаборатория Сюжет покажет «Маленькую историю о большой Москве», а театр Волшебный веер предлагает отправиться в путешествие вместе с Котом в сапогах.

Площадка на улице Адмирала Руднева в пятницу в 17:00 приглашает на Интерактивное шоу ЦИРК от Crazy Hotel Company, а в субботу театр Кукол Наш Городок покажет спектакль «Привет, Карлсон!».

Поклонников театра ждут и на улице Перерве. В пятницу детский театр Этюд покажет спектакль «Старик Хоттабыч», а театр-лаборатория Сюжет – «Маленькую историю о большой Москве», в субботу здесь можно посмотреть «Сказку о потерянном времени» театра Мимика и «Путешествие в прошлое» театра-содружества САМи. В последний день фестиваля будет представлена программа «Улицы московские» (Театр Без Границ) и «Золушка» (Театр Волшебный веер).

Встреча с театром каждый вечер в пятницу, субботу и воскресенье ждет посетителей площадок фестиваля «День города» на Профсоюзной и Ключевой улицах, а также на Ореховом бульваре.

Концерты на улице Хачатуряна в Отрадном начнутся в 6 часов вечера. В пятницу здесь выступит уникальное барабанно- танцевальное шоу Drumma queens (еще они выступят в субботу в 18:00 в 16 микрорайоне бульварной зоны в Зеленограде и в воскресенье в 18:00 в Сквере по Олонецкому проезду), в субботу музыкант, популярный певец, поэт NATAN представит свои самые яркие композиции (в пятницу он выступит в 18.00 в Куркино, в воскресенье в 18:00 он выступит в 16 микрорайоне бульварной зоны в Зеленограде, ), в воскресенье на сцену выйдет автор и исполнитель The Limba.

В пятнику в 18:00 на Городецкой улице начнется выступление популярной певицы Юли Волковой (она также выступит в 18:00 10 сентября в сквере у Гольяновского пруда и в 18:00 11 сентября на бульваре Дмитрия Донского), в субботу в пять часов вечера начнется спектакль театр Лета «Доктор Айболит», а в воскресенье в это же время можно будет посмотреть постановку «Старик Хоттабыч» детского театра Этюд, а после на сцену выйдет популярная российская рок-группа Uma2rman (также они выступят на Святоозерской улице 11 сентября в 16:00).

Встреча со Светланой Сургановой ждет всех гостей Святоозерской улицы в субботу в 18:00, когда популярная российская певица, поэтесса, скрипачка, гитаристка, автор песен выйдет на сцену.

В пятницу и в субботу на Вешняковской улице в пять часов вечера свою программу «Праздник детства» покажет эстрадный театр Альт, а еще в пятницу в шесть часов вечера состоится концерт одной из самых ярких и интересных исполнительниц – Ирины Дубцовой, которую можно будет послушать 11 сентября в 16:00 на Матвеевской улице.

Популярная российская певица, народная артистка России Валерия приглашает посетителей площади Славы в Кузьминках в шесть часов вечера в пятницу и сквера у Гольяновского пруда в шесть часов вечера в воскресенье на свои выступления. Также на сцену в Кузьминках в воскресенье в 18:00 выйдет еще одна звезда – Ева Польна.

В сквере у метро «Некрасовка» отличное настроение пятничным вечером создаст исполнитель Amirchik (также его можно послушать в 18:00 на Митинской улице 10 сентября и 11 сентября на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская в Куркино), в субботу встречаем Егора Шипа (он также выступит в пятницу в 18:00 в Сквере по Олонецкому проезду и в 17:00 в воскресенье на улице Адмирала Руднева), а в воскресенье – молодого, но уже популярного исполнителя Jafy.

пресс-служба

Один из самых популярных хип-хоп-исполнителей Джиган встретит своими зажигательными треками всех, кто придет в субботу в 16:00 на Бульвар Дмитрия Донского.

На улице Теплый стан в шесть часов вечера в пятницу начнется концерт российского исполнителя, блогера и звезды популярных телешоу Олега Майами (также его выступления состоятся в субботу в 18:00 в Сквере по Олонецкому проезду и на Митинской улице в 18:00 в воскресенье). В субботу в это же время на сцену выйдет кавер-группа Евгений Попов & Band, а в воскресенье – исполнитель и автор песен RAMIL'.