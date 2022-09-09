На Тверской улице в дни фестиваля «День города» будут представлены более 110 арт-объектов

Тверская улица 10 и 11 сентября приглашает всех желающих прогуляться и вспомнить яркие достижения Москвы, узнать о том, какие механизмы поддерживают постоянный ритм жизни большого города! Сделать прогулку по праздничным площадкам увлекательной и познавательной помогают оригинальные арт-объекты, которых на Тверской в этом году более 110!

Фото: пресс-служба пресс-служба

На площадке, которая рассказывает о Москве-реке, ее значении в жизни и развитии города, можно рассмотреть, например, строение единственного висячего моста в столице – Крымского. Следует вспомнить о том, что его дорожное полотно словно «висит» на металлических тросах, поэтому мост производит впечатление легкого. Привлечет внимание и макет сухогруза «Ока» в разрезе, и интерактивный портовый кран, с помощью которого на сухогруз можно погрузить «контейнеры». Несомненно, посетители обратят внимание на макет Северного речного вокзала, который в последние годы стал одним из самых посещаемых мест в Москве. Здание напоминает огромный круизный лайнер.

Его открытые веранды с колоннами символизируют палубы; открытые галереи с фонтанами по обеим сторонам – нос и карму; центральная часть – корпус корабля с каютами; а центральная башня – мачту или трубы парохода. 27-метровый шпиль вокзала украшает огромная позолоченная звезда, похожая на знаменитую кремлевскую звезду со Спасской башни. На этой же локации представлены катера на воздушной подушке: во время движения вся масса судна поддерживается силами избыточного давления воздуха, который постоянно нагнетается под дно катера. Такие катера, которые еще называют амфибии, используют сегодня сотрудники МЧС.

пресс-служба

Вторая площадка рассказывает о транспортном каркасе столицы, напоминает о том, как развивается транспорт Москвы, какие новые станции открылись в последние годы. Арт-объект «Спираль транспорта» познакомит с историей столичного транспорта, покажет его день сегодняшний и перспективные проекты будущего. Здесь же на шести витринах представлены макеты столичных мостов, чтобы гости могли рассмотреть, например, Новоарбатский автодорожный мост, соединяющий Кутузовский проспект и Новый Арбат, Живописный, который стал одной из визитных карточек столицы, или уникальную смотровую площадку Парящего моста, расположенного в парке «Зарядье». Здесь же можно побывать на современной станции метро, не спускаясь под землю, послушать звуки города, с которыми познакомит арт-объект Велооркестр, узнать, как работают машинисты метро и водители других видов транспорта, попробовав свои силы на специальном симуляторе управления.

На Тверской представлена одна из моделей «Москвича» в разрезе. А это значит, что мы можем рассмотреть механизмы авто, а также попробовать представить себя водителем советской машины. Эта легендарная марка была основана в ноябре 1930-го. Конечно, скоростью и мощью не отличались даже лучшие из серийных «Москвичей», но вот в выносливости и надежности им зачастую не было равных! Именно этим на безжалостной трассе ралли-марафона «Лондон — Мехико — 1970» можно объяснить третье место команды «Автоэкспорт» на «Москвиче-412». А Mercedes-Benz и Porsche остались позади! Посетителей площадки приглашают и на экспозицию, которая знакомит с историей формы работников московского метрополитена: здесь представлены 15 комплектов формы, начиная с 1932 года и до наших дней.

Не менее интересно рассмотреть витрину, где выставлены 3D-макеты артефактов, найденных во время строительства московского метрополитена.