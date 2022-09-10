Испанский город заполонили тысячи овец

Улицы испанского города Сангуэса (провинция Наварра) заполонили несколько тысяч овец, сообщает Noticia.

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Причиной этому стала новая дата традиционного ежегодного перегона этих парнокопытных. Эта традиция является частью фестиваля мелкого рогатого скота, который проводится в стране уже около 30 лет. В её рамках раз в год в определённый день пастухи страны бродят со своими любимицами по улицам разных городов страны. 2020 год стал единственным исключением, связанным с самой мощной волной коронавируса.

Это ежегодное событие позволяет напомнить испанцам о сложности работы пастухов, которым порой приходится бывать со своим стадом далеко от дома несколькими месяцами. Это трудная, но очень почётная профессия, так как животноводство и овцеводство в частности относятся к приоритетным аграрным направлениям Испании. В стране она передаётся от поколения к поколению. Другими целями мероприятия являются демонстрация лучших в стране пород и привлечение внимания властей к защите традиционных овечьих троп, которые используют для самого перемещения скота.