Испанский город заполонили тысячи овец

Улицы испанского города Сангуэса (провинция Наварра) заполонили несколько тысяч овец, сообщает Noticia.
Причиной этому стала новая дата традиционного ежегодного перегона этих парнокопытных. Эта традиция является частью фестиваля мелкого рогатого скота, который проводится в стране уже около 30 лет. В её рамках раз в год в определённый день пастухи страны бродят со своими любимицами по улицам разных городов страны. 2020 год стал единственным исключением, связанным с самой мощной волной коронавируса.
Это ежегодное событие позволяет напомнить испанцам о сложности работы пастухов, которым порой приходится бывать со своим стадом далеко от дома несколькими месяцами. Это трудная, но очень почётная профессия, так как животноводство и овцеводство в частности относятся к приоритетным аграрным направлениям Испании. В стране она передаётся от поколения к поколению. Другими целями мероприятия являются демонстрация лучших в стране пород и привлечение внимания властей к защите традиционных овечьих троп, которые используют для самого перемещения скота.
В прошлом году фестиваль проходил 25 декабря в Мадриде. Его посетили несколько тысяч человек. Традиционно до пандемии их число составляло несколько десятков тысяч.