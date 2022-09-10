Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
17 минут назад

Найдена родина Чебурашки и Крокодила Гены в Москве

Мослента

Родина Чебурашки найдена в районе Арбата, сообщает Telegram-канал «История Москвы».

Найдена родина Чебурашки и Крокодила Гены в Москве
Фото: МослентаМослента

«Как ни странно, но этого забавного героя из советских книг и мультиков нарисовали в церкви, которую закрыли в 1933 году. Чтобы пространство не пустовало, здесь разместили кукольные мастерские "Союзмультфильма"»,

— говорится в сообщении.

Речь идет о каменном храме Спаса Преображения на Песках, построенного в центре Москвы в 1711 году. Тут и «родились» Чебурашка, Старуха Шапокляк, Крокодил Гена и еще многие другие герои советских мультфильмов, написали администраторы канала.

В 1991 году здание храма передали Русской православной церкви (РПЦ) и оно продолжило работу по назначению.

Ранее россияне перечислили любимые в СССР мультфильмы. «По опросам Россиян, мультфильм "Ну, погоди!" является их самым любимым мультфильмом и занимает первое место», — написал автор публикации.

Места,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители