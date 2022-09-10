Найдена родина Чебурашки и Крокодила Гены в Москве

Родина Чебурашки найдена в районе Арбата, сообщает Telegram-канал «История Москвы».
«Как ни странно, но этого забавного героя из советских книг и мультиков нарисовали в церкви, которую закрыли в 1933 году. Чтобы пространство не пустовало, здесь разместили кукольные мастерские "Союзмультфильма"»,
— говорится в сообщении.
Речь идет о каменном храме Спаса Преображения на Песках, построенного в центре Москвы в 1711 году. Тут и «родились» Чебурашка, Старуха Шапокляк, Крокодил Гена и еще многие другие герои советских мультфильмов, написали администраторы канала.
В 1991 году здание храма передали Русской православной церкви (РПЦ) и оно продолжило работу по назначению.
Ранее россияне перечислили любимые в СССР мультфильмы. «По опросам Россиян, мультфильм "Ну, погоди!" является их самым любимым мультфильмом и занимает первое место», — написал автор публикации.