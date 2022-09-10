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1 час назад

В Швейцарии людям будут платить за доносы на соседей

Диана Товсепова

В Швейцарии появился новый вид заработка – доносы на соседей, прогревающих свой дом более чем на 19 градусов.

В Швейцарии людям будут платить за доносы на соседей
Фото: СоцсетиСоцсети
Соцсети

Рекламы с призывами доносить на своих знакомых за нарушение температурного режима уже развесили по улицам:

"Повышает ли ваш сосед температуру в квартире выше 19 градусов? Пожалуйста, сообщите нам. Вознаграждение в размере 200 франков"

Ранее сообщалось, что Швейцария рассматривает возможность посадить в тюрьму любого, кто отапливает свои помещения выше 19 градусов, на срок до трех лет.

В отношении нарушителей будут применяться штрафы в размере до 3000 швейцарских франков (около 192 тысяч рублей).

Ранее мы писали о категориях россиян, которым разрешат посещать ЕС.

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