В пустыне Австралии нашли одинокий коралловый риф

В австралийской пустыне обнаружили необычное образование, которое оказалось древним коралловым рифом. Его удалось открыть благодаря спутниковой съемке, сообщает Earth Surface Processes and Landforms.
Равнина Нулларбор на юге Австралии в настоящее время представляет собой плоское однообразное пространство известняковых пород. Она простирается более чем на 965 километров. Но некогда эти территории покрывал тропический океан.
В отличие от многих регионов, равнина Нулларбор почти не подвергалась выветриванию и эрозии. Поэтому породы на ней сохранились почти в том же виде, что и миллионы лет назад.
«Это уникальное геологическое полотно, удивительным образом отражающее древнюю историю», – сообщает доктор Майло Бархэм из Университета Кертина в Австралии.
Благодаря полевым работам и спутниковым снимкам с высоким разрешением ученые идентифицировали сохранившуюся оригинальную структуру морского дна. Возраст образований оценили в несколько миллионов лет.
Исследователи обратили особое внимание на кольцеобразный холм шириной около 1300 метров, с куполом в центре. Это первая первичная осадочная структура, найденная на равнине.
Анализ показал, что холм не мог возникнуть в результате внеземного воздействия (например, удара астероида) или деформации. Он сохранил первоначальные мембранные структуры и особенности, типичные для современного Большого Барьерного рифа.
Известно, что океан, покрывавший равнину, начал высыхать около 14 миллионов лет назад. Помимо рифа, ученые обнаружили следы давно исчезнувших рек и песчаных дюн. Большой интерес представляют изолированные пещеры, пересекающие Нулларбор. В них сохранились мумифицированные останки древних животных, таких как тасманский тигр или сумчатый лев. На поверхности можно найти большое количество метеоритов, изучение которых поможет ученым заглянуть в прошлое Солнечной системы.