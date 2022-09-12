В ТРК VEGAS Кунцево прошел детский отборочный этап в Международный турнир «Шахматные звезды – 2022»

11 сентября в VEGAS Кунцево состоялся первый детский отборочный этап в преддверии крупнейшего Международного турнира «Шахматные звезды – 2022». Соревнования посетили знаменитые гроссмейстеры Сергей Карякин и Теймур Раджабов.

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Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд. За ходом турнира следили профессиональные судьи и тренеры: при помощи специальных устройств все ходы транслировались на интерактивную доску. Родителям будущих гроссмейстеров было удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов.

«Рад поддержать друзей, которые проводят такие крупные соревнования в России. Я давно говорю о том, что нашей стране нужны свои турниры, как детские, так и для ведущих шахматистов мира. Наконец-то подобные соревнования начали проводиться. Для меня будет большой честью сыграть в основном турнире, который пройдет этой осенью в Крокус Сити», – отметил Сергей Карякин.

Следующие отборочные этапы для детей состоятся 18 и 25 сентября на территории сети ТРК VEGAS. По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2022», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 8 до 15 лет, а также в нем примут участие призеры первенства Москвы.

Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» пройдет с 29 сентября по 5 октября в Крокус Сити. В нем примут участие: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Сандвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно. Организаторы – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный спонсор – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа. Партнер турнира – сеть активити-парков Teika Boom. Общий призовой фонд турнира составит 14 250 000 ₽. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.