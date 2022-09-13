Археологи обнаружили 249 иероглифов в Хаттусе в древнем туннеле

Arkeonews публикует статью, в которой описывается открытие, сделанное международной командой археологов, обнаруживших в Хаттусе 249 иероглифов, которые ранее были неизвестны. Исследователи надеются, что новое открытие прольет свет на тайны истории Хеттской империи. Турецкий город Хаттуса внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но ранее он был столицей империи, о которой почти ничего не известно. Хетты жили на обширной территории, простиравшейся до реки Евфрат. Город был построен в бронзовом веке.

Фото: RT на русском RT на русском

Археологи уже давно изучают туннель Еркапы. В ходе нового исследования там были замечены древние иероглифы. Они были нарисованы на стенах краской и представляют большую ценность для науки. Все символы прекрасно сохранились, но вопрос их расшифровки займет некоторое время.

Исследователи считают, что это могут быть изображения богов. А надписи, скорее всего, не связаны общим текстом. Удивительно, что за столь долгое время, которое ведутся раскопки, они не были обнаружены раньше. Ученые надеются, что расшифровка надписей позволит понять, с какой целью был построен туннель.