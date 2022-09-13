Памятник старше Стоунхенджа обнаружили в Праге

Археологи обнаружили в Праге монументальное строение каменного века. Его возраст оценили в 7000 лет, сообщает Archaeological Institute of the Academy of Sciences.

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Находку сделали в районе Винорж на окраине чешской столицы. Осмотр показал, что исторический объект чрезвычайно хорошо сохранился.

Предыдущие исследования показали, что на территории Чехии присутствуют постройки древнее Стоунхенджа и египетских пирамид. Это ронделы – крупные сооружения круглой формы, созданные в 4600-4900 годах до нашей эры.

Ученые до сих пор не могут сказать, какой цели они служили. По одной из версий, там устраивали базары и торги, по другой – проводили религиозные церемонии.

Рондела из Виноржа была создана из дерева и изначально встроена в деревянный же частокол. Археологи во время осмотра заметили уцелевшие остатки желобов.

Диаметр круга составил 55 метров. Он имел необычную планировку с тремя отдельными входами. Археологи отметили, что намерены взять несколько образцов материала с раскопок, чтобы провести радиоуглеродный анализ.

Исследование ронделы будет продолжаться до конца сентября. Уже установлено, что к востоку от нее располагалось поселение эпохи неолита, где люди жили на протяжении 300-400 лет.

«Было бы здорово обнаружить что-то, что указывало бы на фактическое назначение здания. Однако это очень маловероятно, поскольку ни один из ранее исследованных кругляшей не выявил такой информации»,

– отметил глава исследования Мирослав Краус.