НАШЕ РАДИО и ULTRACONCERTS представляют концерт группы "Мураками"

— Это мой день рождения, а день рождения – это праздник! Будет много улыбок, счастья, поздравлений. Так что, если вы хотите почувствовать себя членом семьи группы «Мураками» - милости просим!) «Известия Hall» и «Космонавт» – это те площадки, на которых есть возможность быть услышанными многими поклонниками и сделать концерт с хорошим светом и хорошим звуком. Без сюрпризов, конечно, тоже не обойдемся. Так что ждем всех на концертах группы в сентябре и даем слово, что они будут обязательно хорошими!