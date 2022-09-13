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3 часа назад

НАШЕ РАДИО и ULTRACONCERTS представляют концерт группы "Мураками"

Партнерский материал

НАШЕ РАДИО и ULTRACONCERTS представляют:

НАШЕ РАДИО и ULTRACONCERTS представляют концерт группы "Мураками"
Фото: пресс-службапресс-служба

МУРАКАМИ

ДАЮ СЛОВО – ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДИЛЯРЫ ВАГАПОВОЙ

16 сентября 2022 – Известия, Москва

17 сентября 2022 – Космонавт, Санкт-Петербург

Группа «Мураками» обещает – эта осень начнется точно хорошо! 16 сентября в клубе «Известия Hall» в Москве и 17 сентября в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге пройдут большие и особенные концерты команды. Повод достойный – громко и душевно свой день рождения на столичных площадках будет отмечать вокалистка «Мураками» Диляра Вагапова. В сэт-листе программы «Даю слово – только хорошее» зрителей ждут премьеры и любимые песни, хиты и те треки, без которых коллектив невозможно представить: «0 км», «Сириус», «Телеграмма», «52 Герца» и многие другие.

пресс-служба

Диляра Вагапова, вокалистка группы «Мураками»:

— Это мой день рождения, а день рождения – это праздник! Будет много улыбок, счастья, поздравлений. Так что, если вы хотите почувствовать себя членом семьи группы «Мураками» - милости просим!) «Известия Hall» и «Космонавт» – это те площадки, на которых есть возможность быть услышанными многими поклонниками и сделать концерт с хорошим светом и хорошим звуком. Без сюрпризов, конечно, тоже не обойдемся. Так что ждем всех на концертах группы в сентябре и даем слово, что они будут обязательно хорошими!

Группа «Мураками» не нуждается в особом представлении: за 18 лет в истории коллектива достижений более чем достаточно. Внушительное количество альбомов и видеоклипов, выступления на главных фестивалях страны и, конечно, гастроли во многих городах России. В 2022 году «Мураками» совместно с группой LASCALA забрали призы в категориях «Лучшая песня» и «Лучшая совместная работа» премии «Чартова Дюжина» за совместный трек «Ночь». А последний трек «Даю слово – только хорошее» штурмует чарты радиостанций и моментально обосновался в плейлистах поклонников.

Мощная энергетика и праздничная атмосфера, любимые песни и, конечно, только хорошее – «Мураками» поделятся своим рецептом счастья уже 16 сентября в Москве и 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Билеты на сайте.

Места,Диляра Вагапова,
18+
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