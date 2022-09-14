Почему для Руси так важен Софийский собор в Новгороде Великом

Все знают знаменитые соборы России – Успенский и Архангельский, храм Василия Блаженного в Москве, Исаакиевский и Казанский в Санкт-Петербурге. Между тем, есть собор, который стал самым древним на территории страны и который сыграл огромную роль в её истории. Речь идет о Софийском соборе в Новгороде Великом.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Его строительство было завершено примерно в 1050 году, а вот освящен он был, по одним данным 14 сентября того же года, по Юлианскому календарю принятом русской православной церкви, но по другим данным — в 1052 году. Полной уверенности ни у церковнослужителей, ни у ученых на данный момент нет, но все чаще склоняются к последней дате. Если это так, с того момента прошло 970 лет.

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Более древними храмами, но при этом не соборами, являются в Нижнем Архызе в Карачаево-Черкессии, который был возведен аланами, принявшими христианство в 916 году и церковь Иоана Предтечи в Керчи, которую построили еще византийцы в X веке на месте храма VI века. Все остальные чудесные церкви, которыми мы любуемся в Суздале или Владимире возведены уже позже Софийского собора в Новгороде.

Новгород Великий – второй по значимости город в Древней Руси. Все старшие сыновья Великого князя отправлялись править и приобретать навыки необходимые государю в этот северный город. По одной из версий именно отсюда началась государственность Руси и России, Новгород был первой столицей, именно отсюда князь Олег выступил на Киев и захватив его перенес престол туда. То есть значение города было колоссальным, причем во всей Европе – Новгород впоследствии входил в Ганзейский торговый союз.

Строительство Софийского собора связано с именем Ярослава Мудрого и его семейства. Сам он правил Новгородом до 1016 года, а впоследствии новгородским князем стал его сын Владимир Ярославович. Он заложил храм в 1045 году вместо сгоревшего перед этим деревянного, кстати довольно большого, 13-главого. На закладке присутствовал Ярослав Мудрый со своей супругой Ириной (Ингегердой). Строительство начали на Владычьем дворе в детинце (резиденция новгородского епископа в местном кремле) и возвели довольно быстро – всего за пять лет.

При строительстве использовали практически все виды доступного в то время камня. Как известно, Русь была лесным государством, дерева тут было много, а вот камень, особенно пригодный для строительства, являлся редкостью. Поэтому в кладке Софийского собора можно обнаружить и обычный камень, и известняк, ракушечник, а также плинфу – древний вид кирпича, похожего на толстую плитку.

Скреплено все это было цемянкой (от латинского cementicius – щебень, битый камень). И действительно, в этот вид древнего раствора добавляли кирпичную крошку. Первоначально было принято решение не штукатурить собор, а оставить его с открытой кладкой – разные ее виды были выложены довольно красиво. Предполагается, что так было сделано по примеру Софийского собора в Константинополе, который был отделан мрамором и мозаикой внутри. Мрамора в Новгороде не было, а мозаику заменили фресками. Но через столетие, в 1151 году, он все же был оштукатурен снаружи и побелен.

Освятил храм епископ Лука в 1050 или в 1052 году – даты в различных летописях приводятся не одинаковые, но в последнее время все чаще называют именно 1052 год. Примечательна и личность Луки Жидяты – это был первый русский епископ, на этом в свое время настоял Ярослав Мудрый. Он был вторым епископом новгородским и сменил на этом посту грека Иокима. Впоследствии был причислен к лику святителей.

Но вот сам инициатор строительства Софийского собора князь Владимир Ярославович умер буквально через несколько недель после освящения, и он стал первым, которого похоронили в его пределах. С тех пор, по сложившейся традиции, все самые выдающиеся личности Новгорода хоронились там. Но такое случалось не часто, честь была невероятно высокая. Впоследствии эта традиция была перенята остальными русскими городами, и мы знаем, что Успенский собор в московском кремле стал усыпальницей великих князей и царей. Но в Новгороде Великом в Софийском соборе могли упокоиться любые по статусу, но надо было внести действительно важный вклад в развитие или защиту города.

Очень быстро все важнейшие события в жизни Новгорода Великого стали происходить у собора. Именно его колокол был по факту вечевым, а само вече собиралось на площади перед Софией. Здесь избирали и свергали князей, провожали и встречали воинов, в том числе и войско Александра Невского. Кстати, епископов тоже избирали причем по жребию внутри Софийского собора. Там на алтаре раскладывали таблички-жребии с именами претендентов и служили молебен. Затем тянули жребий и зачитывали имя нового епископа. Считалось, что таким образом его выбирает сам господь.

С именем святой Софии новгородской связано множество легенд, некоторые из них, хотя бы частично, подтверждены учеными. Так здесь хранится икона Знамения Пресвятой Богородицы. Рассказывается, что в 1170 году, когда Новгород был осажден суздальцами во главе с Андреем Боголюбским во время штурма в нее попало несколько стрел – ее вынесли на стены для защиты. Икона вдруг сама повернулась в сторону города и из ее глаз потекли слезы. В этот момент осаждавших объял необъяснимый ужас, и они убежали от стен города. Осада Новгорода факт неоспоримый, отмеченный во многих летописях, также как и внезапное отступление Боголюбского, доподлинная причина которого неизвестна. Когда в советское время реставрировали икону, то на ней действительно были обнаружены следы повреждений от стрел.

Необычным выглядит и крест Софийского собора – на самом его верху сидит голубь. В 1570 году царь Иван Грозный с опричниками устроил страшную резню в Новгороде. По легенде голубь в этот момент присел на крест, увидел происходящее и окаменел от ужаса. Во Время Великой Отечественной войны Новгород Великий оказался под фашистской оккупацией, там стояла испанская «Голубая дивизия». Собор был сильно поврежден и разграблен, исчез и крест с голубем. В 2002 году стало известно, что он хранится в часовне музея Военно-инженерной академии Испании в Мадриде. После долгих переговоров король Испании вернул крест и в 2004 году он возвратился в Новгород Великий.