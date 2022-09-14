Николай Носков 17 сентября в «Главклубе»

17 сентября на сцене столичного «Главклуба» - Николай Носков. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации», ранее вокалист и фронтмен популярной группы «Парк Горького». Любимый миллионами певец Николай Носков в особом представлении не нуждается. Его песни знает каждый, а его вокал проникает в самое сердце любого зрителя: всегда мощно, красиво и с полной отдачей.

Некоторое время назад после продолжительной болезни Николай Носков вернулся на музыкальную сцену с новой концертной программой, которая стала настоящим откровением для поклонников его творчества. Интеллигентно и сильно, проникновенно и на разрыв: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» — эти и многие другие хиты ждут вас 17 сентября в Главклубе.