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1 час назад

Николай Носков 17 сентября в «Главклубе»

Партнерский материал

17 сентября на сцене столичного «Главклуба» - Николай Носков. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации», ранее вокалист и фронтмен популярной группы «Парк Горького». Любимый миллионами певец Николай Носков в особом представлении не нуждается. Его песни знает каждый, а его вокал проникает в самое сердце любого зрителя: всегда мощно, красиво и с полной отдачей.

Николай Носков 17 сентября в «Главклубе»
Фото: пресс-службапресс-служба

Некоторое время назад после продолжительной болезни Николай Носков вернулся на музыкальную сцену с новой концертной программой, которая стала настоящим откровением для поклонников его творчества. Интеллигентно и сильно, проникновенно и на разрыв: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» — эти и многие другие хиты ждут вас 17 сентября в Главклубе.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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