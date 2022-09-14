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1 час назад

Концерт группы «Отава Ё» 15 сентября в «Главклубе»

Партнерский материал

Они начинали с выступлений на улицах родного Питера, а теперь им рукоплещут концертные залы по всему миру. Их зажигательные видеоклипы собрали в Ютубе более 150 миллионов просмотров. Они объездили с гастролями 30 стран, но больше всего любят выступать на родине. 15 сентября в «Главклубе» дадут концерт мировые звёзды русского фолка - группа «Отава Ё». Их выступления - это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни из готовящегося к выпуску альбома. Приходите, это будет незабываемо!

Концерт группы «Отава Ё» 15 сентября в «Главклубе»
Фото: пресс-службапресс-служба

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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