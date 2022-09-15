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2 часа назад

Жительница столицы вспомнила о былом очаровании московского Поселка художников

Мослента

О былом очаровании московского Поселка художников, также известного как поселок «Сокол», вспомнила в интервью «Мосленте» жительница столицы Юлия. Она рассказала, что часто бывала там в детстве.

Москвичка вспомнила о былом очаровании Поселка художников
Фото: МослентаМослента

«Я чувствовала, что это место переносило меня из городской суеты в загородное спокойствие. Там время как будто замирало»,

— поделилась местная жительница впечатлениями от поселка.

Она рассказала, что могла часами ходить по «Соколу», рассматривая дома. «Я знала, где жил (актер) Ролан Быков, бродила по улицам Шишкина и Левитана», — отметила героиня интервью.

По словам Юлии, сейчас это место изменилось. В поселке снесли много домов, вместо которых построили особняки с высокими заборами. «Так диктует время. И былое очарование этого поселка, по сути, исчезло», — заключила женщина.

Ранее жительница района Строгино рассказала о деревянных домах в черте города. Женщина вспомнила, что более 40 лет назад на северо-западе столицы находились деревни с яблоневым садом.

Места,Ролан Быков,
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