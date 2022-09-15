В Индонезии нашли следы самой древней в истории ампутации ноги

Журнал Nature публикует статью, в которой описывается исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, которые обнаружили в Восточном Калимантане останки молодого человека, которому при жизни хирургическим путем ампутировали ногу.

Изучение останков показало, что мужчине на момент смерти было около 19-20 лет и после сложной операции он не умер, а прожил еще несколько лет. Столько информации исследователям удалось получить благодаря хорошей сохранности останков, специалисты смогли изучить около 75% костей и зубов. Скорее всего, молодой человек потерял ногу в результате несчастного случая, когда произошел перелом или какая-то другая деформация кости. Также это могло произойти во время охоты.

“При камнепаде или нападении животного кость скорее дробится, чем разрубается”,

– говорит Меландри Влок, один из авторов исследования.

Остеологический анализ позволил ученым понять, что мужчина пережил именно хирургическое вмешательство, которое прошло очень успешно.

На прооперированной ноге не было обнаружено следов инфекции, а судя по развитию сохранившейся ноги, ампутация была проведена в детстве. После операции древний человек прожил еще шесть-девять лет, а затем умер. Причину смерти ученые установить не смогли.