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4 часа назад

«Турбофест» 18 сентября в столичном «Главклубе»

Партнерский материал

«Турбофест» соединил в себе стремительно и молниеносно ставших популярными артистов, которым удалось закрепить достигнутый успех с помощью огромной и преданной фанбазы, отозвавшейся на актуальную музыкальную волну и легко читаемый месседж.

«Турбофест» 18 сентября в столичном «Главклубе»
Фото: пресс-службапресс-служба

Что может быть лучше, чем слушать любимых исполнителей? Только наслаждаться их музыкой вживую, особенно если это «Дети Rave» – отвязная банда с бешеной энергетикой, устоять перед которой едва ли получится. Скорее берите билет – Дети уже зарядили свою турбо-пушку.

Мэйби Бэйби – экс-участница нашумевшей группы «Френдзона», девочка-аскорбинка и барбисайз-гёрл в одном лице. Имея за спиной всего один мини-альбом, вышедший 4 года назад, она объехала всю Россию с турами – как в составе группы, так и сольно. Несколько месяцев назад Мэйби Бэйби прогремела на всю страну с диссом на Инстасамку, который на данный момент собрал тринадцать миллионов просмотров.

«Quiizzzmeow» – загадочный веб-хитмейкер, открывший своим творчеством портал между понурой русскоязычной хип-хоп-сценой и запредельно эстетичным миром японской мультипликации. Будто бы сошедший с кадров реликтового аниме, Витя ворвался в индустрию на волне иронии и непосредственности – и за считанные месяцы успел стать узнаваемым артистом со сформировавшимся стилем. Музыкант 2021 года по версии VK Talents.

Lxner – один из главных амбассадоров хайперпопа на российской музыкальной сцене, подаривший холодному и перегруженному западному саунду неведомую до сих пор лирическую чувственность. Протяжные наэлектризованные хуки, искусные авторские инструменталы и цепляющие сюжеты, пропитанные острым душевным надрывом – синглы Ильи не просто так штурмуют топы музыкальных чартов.

Начало в 18:30 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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