Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
2 часа назад

В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом

Lenta.ru

В эпизоде британской программы о дизайне и архитектуре Grand Designs появился экодом, частично находящийся под землей. Пользователи сети высмеяли необычный объект, сравнив его с жильем героев сериала «Телепузики». Об этом сообщает Daily Mail.

В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом
Фото: Кадр: Channel 4Кадр: Channel 4

Владельцами дома являются супруги Дорран и Верушка. Они потратил на строительство жилья пять лет и более миллиона фунтов (около 68,5 миллиона рублей). Изначально пара доверила работы бригаде строителей, однако позже решила обойтись собственными силами из-за сдвижения сроков сдачи и роста стоимости работ. Дорран уволился с работы, чтобы посвятить больше времени строительству дома.

Целью было создать подземное эко-жилье, которое настолько сливается с окружающей средой, что остается почти незаметным снаружи. Дом располагается в углублении, внутрь можно попасть по ступеням. Интерьер отличается современным дизайном и просторными помещениями. Благодаря расположенному снаружи широкому окну в жилье попадает достаточное количество естественного света — похожая идея использовалась и в «Телепузиках».

В июне в Австралии высмеяли выставленную в аренду квартиру, сравнив ее с домом из игры Sims и тюремной камерой. Такие комментарии появились из-за интерьера объекта — в небольшой студии душевая кабина с туалетом внутри находится практически на кухне.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители